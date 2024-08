BMW mostra una M2 pesantemente camuffata. A cosa si riferiscono queste immagini pubblicate ufficialmente? Dopo tutto, l'attuale M2 non è poi così vecchia. La soluzione sta nel programma di motorsport della casa per i clienti.

BMW M235i Racing, BMW M240i Racing, BMW M2 CS Racing: BMW M Motorsport ha una tradizione di auto da corsa entry-level accessibili e di alta qualità tecnica. Sono il trampolino di lancio perfetto per le classi superiori GT4 e GT3.

La M2 per iniziare a correre

Gli ingegneri di BMW M Motorsport stanno attualmente lavorando allo sviluppo di un nuovo veicolo che completerà il portafoglio di auto sportive per i clienti come modello entry-level nel motorsport.

Fotogallery: BMW M Motorsport sviluppa un nuovo modello base per le gare a partire dalla stagione 2026

BMW

Ulteriori dettagli sulla vettura entry-level di BMW M Motorsport saranno annunciati in seguito. In linea con il camuffamento del veicolo, l'azienda continua a mantenere un profilo piuttosto basso. L'attuale G87-M2 è stata recentemente equipaggiata con 480 CV sotto il cofano. Resta da vedere quanta potenza avrà la futura derivata da motorsport. Verrà superata la soglia dei 500 CV?

BMW

Almeno siamo ancora in attesa di una nuova M2 CS, che è già stata avvistata come prototipo. Si ipotizza che abbia 525 CV. Potrebbe costituire la base per il motorsport.

Björn Lellmann, Responsabile Sport Clienti di BMW M Motorsport: "La vicinanza ai nostri clienti è una delle massime che perseguiamo in BMW M Motorsport. Dal nostro punto di vista, questo include anche l'offerta di un veicolo per lo sport di massa che i team e i neofiti del motorsport possono permettersi finanziariamente e che allo stesso tempo offre loro la tecnologia BMW M Motorsport al massimo livello.

Siamo quindi lieti di poter annunciare il modello successivo alla BMW M235i Racing, alla BMW M240i Racing e alla BMW M2 CS Racing. I nostri ingegneri stanno già lavorando intensamente in questa prima fase di sviluppo per ottimizzare il veicolo per l'uso da parte dei clienti."