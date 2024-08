Secondo uno studio svolto da Vauxhall (il marchio inglese sotto cui sono vendute le Opel nel Regno Unito), il caffè è "sacro" per i proprietari di auto elettriche.

Infatti, ben tre quarti dei conducenti di auto a batteria scelgono strategicamente le stazioni di ricarica in base alla possibilità di prendere una buona tazza di caffè. E dato che l'80% dei proprietari di Vauxhall apprezza il caffè (il 64% dei quali ammette di sorseggiarne almeno una tazza al giorno), la Casa ha realizzato uno speciale concept dedicato a loro: la Mokka Coffe-E.

Come ti trasformo una Mokka in un minibar

Questo prototipo (per cui, al momento, non è prevista la commercializzazione) è dotato di tutto ciò che un amante del caffè può sognare. Nel bagagliaio da 310 litri del crossover elettrico si trovano non una, ma ben due macchine da caffè.

C'è anche un monta latte e una serie di scompartimenti per conservare tutto il necessario per trasformare l'Opel (pardon, Vauxhall) in un minibar.

Vauxhall Opel Mokka Coffee-E concept

La Mokka Coffee-E include anche tutti gli strumenti necessari per preparare la tazza perfetta, dalla bilancia per misurare i chicchi al tamper per ottenere il caffè espresso ideale.

Il kit per la preparazione del caffè è alloggiato in un elegante mobiletto, nascosto dietro a delle porte rivestite in Alcantara con maniglie in acciaio inox che rispecchiano il design degli interni dell'auto. C'è anche un tavolino estraibile per avere una superficie piana su cui lavorare. E non mancano due ombrelli per ripararsi dalla classica pioggia inglese.

Vauxhall Opel Mokka Coffee-E concept, il kit

Per finire, Vauxhall ha collaborato con Cafeology, una torrefazione di caffè artigianale con sede nel Regno Unito, per creare una gamma speciale di miscele ispirate alla Mokka. Questi chicchi, tostati e confezionati a Sheffield, sono stati progettati per abbinarsi alla tavolozza di colori della Mokka Electric. Così, c'è più gusto (e stile) a sorseggiare un caffè in attesa che la vostra auto si ricarichi.à