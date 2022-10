Il processo di elettrificazione della gamma Opel viaggia a vele spiegate verso l'obiettivo targato 2028, quando l'intera offerta del costruttore tedesco sarà esclusivamente elettrica. In questo percorso si inserisce anche l'aggiornamento della Mokka-e, la variante “alla spina” del Suv compatto del Fulmine, che ora può contare su una maggiore autonomia.

Non si tratta infatti di un vero e proprio restyling. Il design e i contenuti del modello non sono stati modificati: il lavoro dei tecnici Opel si è concentrato sul powertrain, per migliorarne l'efficienza e, di conseguenza, l'autonomia che è passata da 324 a 338 km.

Opel Mokka-e: esterni

Lunga 4,15 metri, la Mokka-e non è cambiata a livello stilistico. Il design è quello che ha debuttato nel 2020 con la nuova generazione del B-Suv tedesco, inaugurando un nuovo corso stilistico per il costruttore. Questo, nella parte frontale trae ispirazione dalla Manta degli anni Settanta, sfoggiando una grande mascherina soprannominata Vizor con al centro il logo Opel e che ingloba i sottili fari con tecnologia Matrix Led.

Le fiancate sono massicce, in cui i muscoli sono enfatizzati dalla presenza degli inserti in plastica nera sui parafanghi e dalla linea di cintura alta. Dietro, i fari a sviluppo orizzontale riprendono la forma ad L rovesciata che si ritrova nelle lici diurne anteriori, mentre nella parte bassa, ulteriori protezioni in plastica nera e argento strizzano l'occhio al mondo dei fuoristrada.

Opel Mokka-e: interni

Gli interni della Mokka-e sono spaziosi, anche se il passo di 2,56 metri non può di certo fare miracoli in termini di centimetri a disposizione per le gambe di chi viaggia dietro. Buona, invece, la capacità di carico, che si attesta sui 350 litri in configurazione standard. Capienza che sale fino a 1.105 litri abbattendo gli schienali della seconda fila di sedili.

Detto questo, la qualità percepita a bordo è buona: non tanto per la scelta dei materiali, che restano comunque di buona fattura, quanto per la cura riposta da Opel nei vari assemblaggi. Tanta poi la tecnologia a bordo, che si esprime nella presenza di due schermi affiancati. Quello posizionato dietro il volante con funzione di quadro strumenti ha una diagonale di 12 pollici, mentre quello al centro della plancia con funzione di infotainment arriva a 10 pollici.

Opel Mokka-e: guida

Sviluppata sulla piattaforma eCMP del Gruppo Stellantis, la Mokka-e non è ancora passata al nuovo powertrain recentemente introdotto su altri modelli elettrici del Gruppo come Peugeot e-208 e Jeep Avenger. Ad alimentare la Mokka elettrica continua a provvedere una batteria da 50 kWh che da energia ad un motore montato tra le ruote anteriori da 136 CV per 260 Nm di coppia. L'autonomia, come dicevamo, grazie ad una serie di piccoli interventi arriva ora a 338 km.

Alla guida resta la Mokka che avevamo già avuto modo di provare due anni fa. Lo sterzo è preciso e la taratura dell'assetto assicura un buon compromesso tra comfort e precisione tra le curve. Interessanti poi le tre modalità di guida Normal, Eco e Sport, che vanno anche a modificare la quantità di potenza erogabile dal motore: 109 CV in Normal, 136 CV in Sport e 81 CV in Eco. Da segnalare, poi, la presenza della funzione Brake che aumenta la capacità rigenerativa del motore, pur non arrivando a garantire la guida “one pedal” poiché arresta del tutto l'auto.

Opel Mokka-e: curiosità

Ma come si è raggiunto questo miglioramento in termini di autonomia? I tecnici Opel hanno lavorato su tre elementi. Il primo è la pompa di calore: questo sistema permette di risparmiare molta energia rispetto ad un classico compressore abbinato ad una resistenza elettrica e per renderlo ancora più efficiente ora è stato aggiunto anche un sensore di umidità.

Gli interventi di Opel si sono poi concentrati sul powertrain, andando a modificare il rapporto di trasmissione del motore elettrico. Si tratta di un lavoro di fino, del tutto impercettibile una volta al volante. Infine, tutti nuovi sono anche gli pneumatici. Ora il primo equipaggiamento è rappresentata da gomme con un indice di rotolamento ancora più basso, firmate Michelin. Nessuna novità. Invece, sul fronte della ricarica: la Mokka-e può immagazzinare energia fino ad una potenza massima di 100 kW in DC. In questo modo è possibile recuperare 100 km di autonomia in circa 12 minuti.

Opel Mokka-e: prezzi

La rinnovata Opel Mokka viene proposta in quattro diversi allestimenti. Quello di accesso alla gamma si chiama Edition e costa 38.700 euro, mentre al vertice della gamma si posiziona l'Ultimate, a 41.650 euro. Nel mezzo trovano posto l'Elegance a 40.700 euro e il più sportivo GS con un prezzo di listino di 41.300 euro.