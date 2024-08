Manca sempre meno alla presentazione della smart #5. Il modello più grande della gamma del Costruttore sino-tedesco verrà mostrato il prossimo 28 agosto, ma già da tempo la Casa ha pubblicato alcune foto e bozzetti ufficiali.

In una nuova serie di bozzetti, infatti, possiamo scoprire meglio le forme che avrà il prossimo SUV elettrico di smart.

Colpisce dal primo sguardo

Di sicuro, le nuove foto esaltano ulteriormente le forme squadrate della #5, che avrà uno stile ben diverso da #1 e #3. La massiccia zona anteriore mette in mostra una fanaleria LED unita al centro, mentre i passaruota ospitano pneumatici piuttosto grandi.

smart smart #5, i nuovi bozzetti: la vista di tre quarti anteriore

È impossibile dire con precisione la loro dimensione, ma è probabile che quelli montati sulla vettura di serie possano raggiungere i 20 o 21". La zona posteriore è altrettanto monolitica e di profilo ricorda vagamente quella della Jeep Renegade.

In ogni caso, come anticipato da smart, il look della #5 potrà essere personalizzato in modo importante aggiungendo una serie di accessori per il fuoristrada e per la vita all'aria aperta in generale.

smart smart #5, i nuovi bozzetti: la vista frontale

I motori e la presentazione

Anche se i dati tecnici ufficiali del modello di serie non sono ancora stati divulgati, durante la presentazione del concept al Salone di Pechino 2024, smart ha condiviso alcune specifiche, tra cui una batteria da 100 kWh a 800 Volt che dovrebbe garantire un'autonomia di circa 550 km.

smart smart #5, i nuovi bozzetti: la vista di tre quarti posteriore

Si sa inoltre che la smart #5 avrà dimensioni di 4,7 metri di lunghezza, 1,92 metri di larghezza e 1,70 metri di altezza, con un passo di 2,9 metri.

Realizzata sulla piattaforma SEA del Gruppo Geely, la #5 sarà proposta sia con trazione posteriore sia con trazione integrale. La versione più sportiva, firmata Brabus, potrebbe raggiungere una potenza superiore ai 600 CV. Il suo arrivo in Europa è previsto per il 2025.