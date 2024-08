SUV per famiglie col “vizio” dell’ibrido. Si rinnova la sfida tra la MG HS (la cui seconda generazione ha debuttato lo scorso luglio, con l’arrivo in Italia previsto a inizio 2025) e la Toyota RAV4.

Entrambe alleate della praticità e dei bassi costi di mantenimento, hanno posizionamenti diversi, pur mettendo a disposizione una dotazione completa. Eccole a confronto.

Esterni

La nuova MG HS ha subito un cambiamento radicale rispetto alla versione precedente, soprattutto negli esterni.

Le dimensioni sono tra le principali novità: il nuovo SUV di segmento C della Casa ora misura 4,66 metri in lunghezza (con un aumento di 4,5 cm), 1,89 metri in larghezza (+1,4 cm) e si abbassa di circa 3 cm per ottenere un profilo del tetto più dinamico e filante. Anche il passo è cresciuto di 4,5 cm, raggiungendo 2,77 metri, per offrire maggiore abitabilità interna.

Dal punto di vista stilistico, il frontale della nuova HS si distingue per un paraurti più massiccio, abbinato a fari sottili e affilati con tecnologia full LED. Sotto i gruppi ottici, la calandra singola, arricchita da inserti grigio satinato, domina la scena, mentre i fendinebbia sono posizionati agli estremi del paraurti, contribuendo a un design più aggressivo.

Anche il posteriore ha subito un rinnovamento completo, abbandonando le curve morbide del modello precedente in favore di linee più tese e sportive, simili a quelle di una coupé. Il gruppo ottico full LED è ora un elemento unico, mentre il paraurti è completato da un estrattore dal look sportivo.

Nuova MG HS Toyota RAV4 GR Sport

Lanciata nel 2019, la RAV4 è stata aggiornata costantemente in tanti dettagli. Le forme, però, non sono cambiate, col SUV giapponese che è lungo 4,60 m, largo 1,86 m e alto 1,65 m (1,69 m la PHEV).

Le linee sono spigolose, con un frontale importante e una grande calandra a nido d’ape che ospita il logo Toyota al centro. I passaruota dalla forma squadrata ospitano cerchi fino a 19”, mentre al posteriore troviamo un elemento nero che simula un diffusore.

Tra l’altro, il look della RAV4 può essere ancora più avventuroso se si sceglie l’allestimento Adventure, che si riconosce per le protezioni per la carrozzeria e una griglia specifica. Altrimenti c’è la più sportiva GR Sport con dettagli in nero lucido.

Modello Lunghezza Larghezza Altezza Passo MG HS 4,66 metri 1,89 metri 1,65 metri 2,77 metri Toyota RAV4 4,60 metri 1,86 metri 1,65 metri (1,69 m PHEV) 2,69 metri

Interni

Gli interni della MG sono stati riprogettati da zero. La plancia presenta un doppio display ad alta definizione, con due schermi da 12,3" ciascuno, che integrano la connettività Apple CarPlay e Android Auto, oltre a una telecamera a 360 gradi e ricarica wireless per lo smartphone di serie.

I sedili, a seconda dell'allestimento, possono essere rivestiti in pelle, mentre i pannelli delle portiere presentano materiali di qualità superiore.

Il bagagliaio è uno dei punti di forza della nuova MG HS: con un aumento di 44 litri rispetto alla versione precedente, raggiunge una capacità di 507 litri, offrendo spazio sufficiente per il carico di bagagli anche per cinque persone, in linea con gli standard del segmento.

Gli interni della Toyota RAV4

La Toyota presenta un abitacolo sobrio e tradizionale, con diversi vani portaoggetti disseminati nel tunnel centrale e nelle tasche delle portiere. La strumentazione tecnologica è composta dal quadro digitale da 12,3” e dal sistema d’infotainment da 10,5” a sbalzo, che integra la multimedialità, la navigazione e la connettività senza fili con Android Auto e Apple CarPlay.

I rivestimenti cambiano a seconda dell'allestimento. Dal tessuto alla pelle, passando per un mix di pelle e scamosciato nero con cuciture argentate (queste ultime presenti sull’allestimento GR Sport), nel complesso, l’ambiente della Toyota è ben curato in tanti dettagli.

Ottima la capacità del bagagliaio. Si va da un minimo di 520 litri nell’ibrida plug-in fino ai 580 litri della full hybrid. Se si abbattono i sedili posteriori, lo spazio utilizzabile sale a 1.690 litri.

Modello Strumentazione digitale Monitor centrale Bagagliaio (min/max) MG HS 12,3" 12,3" 507/n.d. Toyota RAV4 12,3" 10,5" 580 (520 PHEV)/1.690 litri

Motori

La nuova HS viene commercializzata sia con un motore a benzina non elettrificato che come ibrida plug-in (che si chiama EHS). Nel primo caso, troviamo un 1.5 turbo da 169 CV e 275 Nm, mentre la variante a batteria monta un 1.5 turbo da 142 CV abbinato a un motore elettrico da 209 CV per un totale di 352 CV complessivi. Quest’ultima ha una batteria da 24,7 kWh che consente un’autonomia in elettrico di oltre 100 km.

In entrambi i casi, la MG monta un cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti.

MG HS Toyota RAV4 Adventure

La Toyota RAV4 si può avere full hybrid o ibrida plug-in, entrambe con cambio automatico a variazione continua. La full hybrid combina la presenza di un 2.5 4 cilindri e di uno o due motori elettrici (a seconda che si acquisti una variante a trazione anteriore o integrale) per un totale di 218 CV o 222 CV e 221 Nm.

La PHEV vede la presenza di un 2.5 4 cilindri da 185 CV con due motori elettrici, uno su ogni asse. In totale, la Toyota eroga 306 CV, con la batteria da 18,1 kWh che permette percorrenze di circa 75 km in modalità elettrica.

Modello Benzina Full Hybrid Plug-in MG HS 1.5 169 CV n.d. 1.5 352 CV (EHS) Toyota RAV4 n.d. 2.5 218 CV 2WD 2.5 222 CV 4WD 2.5 306 CV

Prezzi

I prezzi per l’Italia della nuova MG HS devono ancora essere ufficializzati, ma è possibile che non siano troppo distanti dagli attuali 27.400 euro per le versioni a benzina e 36.590 euro per le PHEV.

Passando alla RAV4, il prezzo base è di 41.700 euro se si sceglie la full hybrid a trazione anteriore. L’ibrida plug-in parte da 54.100 euro e arriva a un massimo di 59.100 euro.