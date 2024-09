Recentemente Dodge ha terminato la produzione delle sportive Charger e Challenger in vista del lancio della nuova Charger. Il rinnovamento completo della gamma del produttore americano, però, continuerà anche nei prossimi anni, con diverse novità attese.

Nel 2027, per esempio, dovrebbe fare il suo debutto ufficiale l'erede dell'attuale Durango, il SUV più grade dell'azienda che potrebbe cambiare nome in "Stealth" secondo alcuni insider americani.

Un nome storico

Sam Fiorani, vicepresidente di AutoForecast Solutions, azienda statunitense di consulenza automotive, ha dichiarato ad Automotive News Canada che la nuova Stealth prenderà il posto dell'attuale Durango, che la casa produrra fino alla metà del 2027, tra qualche anno.

Sebbene l'attuale generazione del grande SUV americano sia costruita a Detroit, la Stealth sarà presumibilmente assemblata in uno stabilimento in Ontario.

Ma da dove deriva questo nome così importante per la Casa americana? La prima Stealth ha fatto il suo ingresso nel mercato dell'auto negli anni '90, come auto sportiva basata sulla Mitsubishi 3000GT coupé.

Prodotta fino al 1996, era dotata di un motore V6 da 3,0 litri in grado di produrre circa 166 CV nel modello base e 304 CV nelle versioni biturbo.

La prima generazione di Dodge Stealth

Sebbene Matt McAlear, amministratore delegato della Casa, non abbia parlato di prodotti futuri durante un'intervista rilasciata il mese scorso, non ha esitato a dare qualche indizio, dicendo in particolare che i modelli futuri dovranno essere "simili a Dodge" e "distinguersi dalla concorrenza". In questo caso, una nuova Stealth sarebbe un passo nella giusta direzione per ripercorrere l'antica storia sportiva dell'azienda.