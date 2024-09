Lunghezza : 4.717 mm

: 4.717 mm Larghezza : 1.900 mm

: 1.900 mm Altezza : 1.651 mm

: 1.651 mm Passo : 2.820 mm

: 2.820 mm Bagagliaio: 520 - 1.470 litri

La terza generazione dell'Audi Q5 è arrivata ad agosto 2024. Con un design più tondeggiante che in passato, ha forme tutte nuove, un design molto moderno e un bagagliaio nella media del segmento.

Come sempre scopriamo in questa rubrica quanto è grande, ricordando che tra i suoi principali competitor ci sono modelli come la nuova BMW X3 e la Mercedes GLC, entrambe recentemente rinnovate.

Audi Q5 2024, le dimensioni

La nuova Audi Q5 è lunga 4,72 metri, larga 1,90 m e alta 1,65 metri, con un passo piuttosto generoso di 2,82 metri. Le sue dimensioni sono da pieno segmento D premium, seppur con una lunghezza non eccessiva che dovrebbe rendere questo nuovo crossover gestibile senza particolari problemi anche in città.

Audi Audi Q5 (2024)

Audi Q5 2024, abitabilità e bagagliaio

Essendo un SUV medio di segmento D premium, come si può facilmente intuire lo spazio a bordo è piuttosto abbondante, anche per chi siede dietro. L'abitabilità della nuova Q5, infatti, è molto buona, complici anche alcune soluzioni interne come il divano posteriore scorrevole, che può aumentare o diminuire lo spazio per gambe o bagagli a seconda delle necessità.

E a proposito di volume di carico, il nuovo SUV dei Quattro Anelli ha un volume di carico di 520 litri in configurazione a 5 posti, numero che, abbattendo i sedili, passa a 1.470 litri. La Casa non ha ancora divulgato i valori della futura versione ibrida plug-in attesa per il 2025.

Audi Audi Q5 (2024), il bagagliaio

Audi Q5 2024, le concorrenti con dimensioni simili

Le principali rivali dirette della nuova Audi Q5 sono prima di tutto le sue storiche concorrenti tedesche, ovvero la BMW X3 e la Mercedes GLC, rinnovate entrambe nel 2023 e 2024.

Guardando al di fuori della Germania, però, troviamo anche altri modelli che in questo segmento da anni ricoprono ruoli molto importanti, come per esempio l'Alfa Romeo Stelvio, la Jaguar F-Pace e la Volvo XC60, tutte con bagagliai e dimensioni piuttosto simili al SUV di Ingolstadt.