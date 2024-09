I SUV premium sono oggi le auto più ambite e ricercate da milioni di automobilisti nel mondo, sia sul mercato del nuovo che dell'usato. Lo dimostrano ogni anno i numeri di vendita, sempre in costante crescita, soprattutto di modelli che di questo segmento ne hanno scritto la storia.

Parliamo per esempio dell'Audi Q5, della BMW X3 e della Mercedes GLC, tutte recentemente rinnovate nel segno della sportività e della tecnologia, seppur con motori ancora più efficienti. Oggi mettiamo a confronto le prime due, scoprendone differenze e similitudini.

Esterni

Entrambe le protagoniste di questo nuovo confronto sono state recentemente rinnovate, debuttando nelle rispettive nuove generazioni proprio nei giorni a cavallo tra agosto e settembre 2024.

Audi Audi Q5 (2024), il frontale BMW BMW X3 (2024), il frontale

Iniziando in ordine rigorosamente alfabetico, l'Audi Q5 è stata completamente ridisegnata rispetto alla generazione precedente per il 2024, abbandonando le linee nette e taglienti che la caratterizzavano per sposare forme più tondeggianti e meno spigolose, prese in prestito dalla nuova Audi A5 (l'erede della A4).

Per scendere più nei dettagli, davanti, per esempio, i designer di Ingolstadt hanno optato per la via della verticalità, installando dei gruppi ottici (Matrix LED) molto sottili piuttosto in alto, abbinati al centro alla grande calandra single frame che ormai da molti anni caratterizza le auto dei Quattro Anelli.

Discorso analogo anche per il posteriore, che proprio al pari della berlina è stato completamente ripensato abbandonando i fari del modello precedente e abbracciando il nuovo gruppo ottico continuo tipico degli ultimi modelli della Casa.

A cambiare meno, invece, è stato il profilo, rimasto con proporzioni molto simili al passato e abbinato alle immancabili barre portattutto sul tetto, utili per alloggiare, per esempio, il portasci o un baule portatutto.

Audi Audi Q5 (2024), la vista di profilo

Proprio come la concorrente, anche la BMW X3 è stata completamente ridisegnata rispetto alla generazione precedente per il 2024, ma con una formula opposta, ovvero abbandonando le linee tondeggianti - soprattutto nel frontale - e abbracciando uno stile più netto e deciso, in comune con le ultime auto dell'Elica.

Le prime differenze rispetto al passato, infatti, si notano prima di tutto davanti, dove, grazie al cospicuo lavoro svolto dai designer di Monaco di Baviera, spiccano ora dei nuovi fari (a matrice di LED) con luce diurna a doppia L, abbinati a una griglia frontale di generose dimensioni, nella cui parte centrale - chiusa - trova ora posto il radar per i sistemi di assistenza alla guida.

Ma non solo. A crescere nelle dimensioni rispetto al passato, poi, sono stati anche i due fanali posteriori, separati tra i due lati e abbinati a un portellone piuttosto grande. Proprio come sull'altra tedesca di questa storia, infine, a cambiare meno in assoluto invece sono state le proporzioni laterali, rimaste molto simili a quelle della generazione precedente, seppur con una lunghezza complessiva della carrozzeria leggermente maggiore.

BMW X3 (2024), la vista di profilo

Dimensioni Audi Q5 (2024) BMW X3 (2024) Lunghezza 4.717 mm 4.755 mm Larghezza 1.900 mm 1.920 mm Altezza 1.651 mm 1.660 mm Passo 2.820 mm 2.865 mm Bagagliaio 520 - 1.473 litri 570 - 1.700 litri (460 - 1.600 litri PHEV)

Interni

Passando agli interni, anche dentro i due nuovi SUV tedeschi sono stati aggiornati in ogni minimo dettaglio, abbandonando in entrambi i casi il design adottato sulle generazioni precedenti.

L'abitacolo dell'Audi Q5, per esempio, è stato completamente ripensato rimuovendo lo schermo sospeso centrale e inglobando un nuovo pannello curvo diviso in due display OLED, da 11,9 pollici per il virtual cockpit e da 14,5 pollici per il sistema di infotainment, che opzionalmente possono essere abbinati a un terzo pannello per il passeggero anteriore da 10,9 pollici.

Insieme al nuovo sistema digitale, poi, più in generale tutta la plancia è stata ripensata, integrando ora un nuovo sistema di ambient light con striscia Led unica da destra a sinistra, estesa anche nella parte superiore delle portiere.

Infine nella console centrale i designer hanno scelto di integrare dei nuovi comandi per il cambio automatico più piccoli di dimensioni rispetto al passato, abbinati a un doppio portabicchieri sempre illuminato nello stesso colore scelto per il resto dell'abitacolo.

Audi Audi Q5 (2024), gli interni

Anche l'abitacolo della quarta generazione di BMW X3 è stato completamente rivoluzionato rispetto al passato. La prima grande novità, infatti, si può vedere sempre nel sistema di infotainment, anche in questo caso non più composto da due schermi separati bensì da un unico pannello curvo che integra due display, rispettivamente da 12,9 pollici per il virtual cockpit e da 14,9 pollici per il sistema centrale.

Proprio come avvenuto sulla più grande Serie 5, poi, più in generale anche sul SUV tutta la plancia è stata ripensata, rimanendo però - come da tradizione BMW - costruita attorno al posto di guida. Tutti gli elementi, infatti, sono ancora rivolti verso il guidatore, che può gestire il cambio automatico tramite un piccolo selettore posizionato sul tunnel centrale, vicino alla rotella del sistema iDrive.

Anche in questo caso, l'ambient light interno può essere multicolore ma a differenza dell'Audi non prevede una fibra ottica, bensì è integrato direttamente all'interno delle modanature di rivestimento, che così possono cambiare colore a scelta: anche in questo caso si tratta di una tecnologia in comune con la berlina.

BMW X3 (2024), gli interni

In generale, trattandosi di due auto progettate o per le famiglie o per chi ne fa un uso più lavorativo (ricordiamo che si tratta di due tra i modelli più scelti per le flotte aziendali), lo spazio in abitacolo non manca di certo, anche per quanto riguarda i bagagli.

Il volume di carico di questa nuova generazione di Audi Q5, infatti, si attesta tra i 520 litri in configurazione a 5 posti e i 1.473 litri con sedili posteriori abbattuti, numeri molto vicini a quelli della nuova X3 che può contare su qualche litro in più: rispettivamente di 570 litri e di 1.700 litri (460 - 1.600 litri se ibrida plug-in).

Audi Audi Q5 (2024), il bagagliaio BMW X3 (2024), il bagagliaio

Entrambe sono dotate del baule posteriore elettrico, che può essere gestito anche con il movimento del piede grazie al sistema keyless e la Q5 in fase di carico, se equipaggiata con sospensioni pneumatiche (optional), può essere abbassata per agevolare la salita di oggetti piuttosto pesanti.

Motori

Ma veniamo al dunque e parliamo della meccanica, cominciando con il dire che entrambe le auto sono basate su piattaforme progettate per ospitare motori in modo longitudinale, dunque sono dotate di trazione integrale "vera", xDrive permanente nel caso del SUV dell'Elica e Quattro Ultra di tipo on demand nel caso del SUV dei Quattro Anelli.

Fatta questa dovuta premessa, la nuova Audi Q5 è disponibile sia a benzina che diesel, con potenze comprese tra i 204 CV dei 2.0 TDI o 2.0 TFSI (quest'ultimo l'unico che può essere scelto per il momento con la sola trazione anteriore) e i 367 CV del 3.0 TFSI, presente sotto alla versione sportiva SQ5.

Tutti i powertrain sono mild hybrid e per il momento la Casa non ha divulgato informazioni riguardo possibili versioni plug-in, che probabilmente arriveranno in una seconda fase.

Audi Audi Q5 (2024), il posteriore BMW X3 (2024), il posteriore

Molto simile la gamma motori della nuova BMW X3, che si apre in basso con i benzina e diesel mild hybrid a 48 volt, da 2,0 litri e 208 CV nel primo caso e da 2,0 litri e 197 CV nel secondo, e arriva fino al 3.0 litri benzina da 398 CV, che equipaggia la versione sportiva M50 xDrive.

Tra queste versioni appena citate, poi, si posiziona la prima e unica versione ibrida plug-in per ora disponibile, ovvero la X3 30e xDrive, dotata sempre del 2.0 turbo benzina a quattro cilindri ma abbinato a un motore elettrico integrato nel cambio automatico Steptronic ZF a 8 rapporti: una combinazione in grado di generare fino a 299 CV di potenza e che, grazie a una nuova batteria dalla capacità non ancora specificata, permette di percorrere al SUV bavarese circa 90 km in modalità 100% elettrica (WLTP).

Infine, la Casa ha già annunciato che un più potente motore diesel a 6 cilindri in linea sarà aggiunto alla gamma nell'estate del 2025.

Trazioni Audi Q5 (2024) BMW X3 (2024) Motore a benzina MHEV 2.0 TFSI anteriore 204 CV - 2.0 TFSI Quattro 204 CV 20 xDrive 208 CV SQ5 3.0 TFSI Quattro 367 CV M50 xDrive 398 CV Diesel MHEV 2.0 TDI Quattro 204 CV 20d xDrive 197 CV - 30d xDrive - dall'estate 2025 Ibrido plug-in - 30e xDrive 299 CV

Prezzi

La nuova Audi Q5 sarà disponibile presso i concessionari a partire dal primo trimestre del 2025. Vista la recente presentazione, l'azienda non ha ancora divulgato i prezzi ufficiali per il mercato italiano, ma sappiamo già che in Germania la base di partenza è attualmente fissata a 52.300 euro.

L'arrivo sul mercato della nuova BMW X3 è previsto per novembre 2024. Anche per lei la Casa non ha ancora divulgato i prezzi per il mercato italiano, tuttavia sul mercato tedesco il prezzo base è di 57.900 euro.