Quanto è bello vedere l'arrivo di una nuova station wagon! Ormai è un evento raro che riguarda quasi esclusivamente i brand premium e, infatti, anche in questo caso parliamo di un'auto di fascia altissima.

La nuova BMW Serie 5 Touring si presenta con una gamma che comprende step più o meno intensi di elettrificazione fino a quello totale della i5 elettrica, interni rifiniti e tecnologici e una vocazione invidiabile per le lunghe tratte. Vediamo com'è fatta e come va in questo #PerchéComprarla.

Dimensioni | Interni | Guida | Consumi | Prezzi

Pregi e difetti

Verdetto 8.4 / 10

Ci piace Non ci piace Spaziosità Quinto posto Dotazione tecnologica e assistenza alla guida Tasche non rivestite Comfort e dinamica di guida Manca il lunotto apribile Qualità costruttiva

La BMW Serie 5 Touring potrebbe riuscire a far tornare di moda le station wagon. È spaziosa, si guida benissimo ed è un esercizio di stile accattivante, che magari non conquista tutti ma che sicuramente colpisce, e proprio per questo si fa notare ed emerge tra i tanti SUV. L’auto perfetta? Beh, se solo non avessero rimosso il lunotto apribile... BMW, ripensaci!

BMW Serie 5 Touring, vista posteriore

Dimensioni, bagagliaio e spazio

Con sei centimetri sopra i cinque metri, la BMW Serie 5 Touring è la wagon più lunga in assoluto. Su strada fa veramente effetto, specie poi se con un colore ricercato come il Frozen Pure Gray della nostra prova, che mette in risalto gli inserti neri della M Sport mentre al frontale spicca la calandra col profilo illuminato (optional).

BMW Serie 5 Touring, vista laterale

Dunque la Serie 5 Touring ha il primato per la lunghezza ma non può vantare quello del bagagliaio più capiente, che comunque obbliga a ben pochi compromessi. Peccato manchi il praticissimo lunotto apribile che era iconico e che ora resta solo sulla Serie 3 Touring. L’apertura del vano è ampia e la soglia bassa. La cappelliera, manuale, si ritrae quando il portellone si alza ma poi va rimessa in posizione a mano. Molto semplice il meccanismo per rimuoverla e, sotto al piano di carico che resta sollevato tramite un pistoncino, c'è il suo posto dedicato.

BMW Serie 5 Touring, il bagagliaio

Lateralmente ci sono una presa 12V, delle tasche, degli anelli e le leve per abbattere gli schienali in configurazione 40:20:40. L’imbottitura dei fianchetti laterali dimostra l’accoglienza che la Serie 5 Touring riserva per chi siede dietro: nessun problema di spazio e tante attenzioni, per esempio con quattro prese di ricarica, due posizionate sugli schienali vicini a dei supporti per tablet e altre due sul tunnel, che ha anche la regolazione dedicata del climatizzatore. Al centro, il tunnel è parecchio ingombrante mentre in quattro si può sfruttare il bracciolo.

BMW Serie 5 Touring, i sedili posteriori

Le misure Fuori Lunghezza 5,06 metri Larghezza 1,90 metri Altezza 1,51 metri Passo 2,99 metri Dentro Bagagliaio 380 / 1.275 litri

Plancia e comandi

Dentro, con la digitalizzazione radicale della plancia e, più in generale, la ricerca di un minimalismo a tutti i costi, l’ambiente è elegante a dir poco. Ci sono pochissimi tasti fisici e solo sul tunnel centrale mentre tutto il resto è a sfioramento, come per esempio l’apertura delle bocchette dell’aria, oppure touch, attraverso il display centrale. Materiali di ottima fattura nella parte alta e centrale della plancia, più economici sotto.

BMW Serie 5 Touring, la plancia

C’è la ricarica ad induzione ventilata sotto lo schermo e, affianco, lo spazio per un altro telefono e poi due USB-C vicine al portabicchieri. Mediamente spazioso il bracciolo centrale, con presa 12V, così come il cassetto anteriore.

Di prim'ordine il comparto infotainment. La fluidità è di altissimo livello e ci sono tantissime funzioni, tra cui l’integrazione delle app del proprio smartphone direttamente nelle schermate. Videogiochi, film in streaming, YouTube, Spotify e tanto altro visto che le applicazioni si possono scaricare, così come si possono acquistare e sbloccare altre funzionalità.

BMW Serie 5 Touring, l'infotainment

La struttura dei menù può essere un po’ complicata ma, sfruttando il rotore e le scorciatoie che gli stanno attorno, allora diventa tutto più intuitivo. E poi ci sono i comandi gestuali, magari per alzare il volume o mettere in pausa: all’inizio sembrano inutili, poi non smetteresti mai di usarli.

Come va e quanto consuma

Gestire un’auto da oltre cinque metri non è roba facile, perlomeno dalle nostre parti, specie quando si cerca parcheggio o si passa tra i vicoli. Detto questo, la Serie 5 Touring ce la mette tutta per rendere le cose più facili, con le quattro ruote sterzanti che la rendono più agile e il sistema di telecamere e sensori, che è tra i più evoluti in assoluto al momento, che consente di sfruttare la vista perimetrale 3D, quella aerea, il parcheggio automatico e la memorizzazione delle manovre, che poi sa dunque replicare in automatico.

BMW Serie 5 Touring, la prova

Ottimo lavoro da parte delle sospensioni, che sono a controllo elettronico sull'auto in prova e che anche coi cerchi da 20" rendono l’assorbimento eccellente. E c’è l’auto hold, sempre comodo al semaforo, e anche un avviso per quando ci si avvicina agli stop e alle precedenze.

Il motore di questa Serie 5 Touring è quello d’accesso alla gamma diesel, il 2.0 quattro cilindri mild hybrid da 197 CV e 400 Nm abbinato a un modulo elettrico a 48V che aggiunge 11 CV utili per ridurre i consumi in fase di partenza. Dialoga in maniera fluida con il cambio automatico a 8 marce e ha prestazioni interessanti: 0-100 in 7,5 secondi e circa 220 km/h di velocità massima.

BMW Serie 5 Touring, la prova

È il motore adatto per un’uso tranquillo, non ha un'erogazione particolarmente esplosiva e, per questo, in certi casi in cui ho affrontato dei sorpassi, sono passato alla modalità Sport del cambio. Considerando che parliamo di un'auto che pesa tra i 1800 e 1900 kg, che se la si sceglie perché magari si viaggia spesso a pieno carico e che comunque è pur sempre un’auto di questa classe, meglio puntare alla 540d a sei cilindri.

Detto questo, grazie alla trazione integrale, la tenuta di strada ti infonde grande sicurezza anche alle andature veloci e, in generale, torna quel discorso di agilità dato dall’asse posteriore sterzante. Lo sterzo è volutamente filtrato ma questo non impedisce di ottenere un comportamento preciso, sincero, che nessun SUV potrà mai eguagliare. C’è poi una mappa Sport configurabile a piacimento per quando si desidera più coinvolgimento e, infine, in autostrada stabilità e insonorizzazione sono ai vertici del segmento.

BMW Serie 5 Touring, la prova

Venendo ai consumi, in città si fanno circa 12 km/l. In extraurbano quasi 18 km/l e in autostrada 14 km/l, perciò la media è di poco superiore a 14 km/l, cioè 7 l/100 km.

Versione provata Motore 2.0 diesel + elettrico Potenza 197 CV Coppia 400 Nm Cambio Automatico a 8 marce Trazione Integrale

Prezzi e concorrenti

Il listino della Serie 5 Touring parte da 71.000 euro per il 2.0 turbodiesel mild hybrid di questa prova con la trazione posteriore, mentre per laa xDrive si passa a 73.000 euro. Il diesel sei cilindri parte da circa 78.000 euro, mentre la versione plug-in ha un prezzo d’attacco vicino ai 76.000 euro. Tre allestimenti: il base, l’M Sport per 4.400 euro in più e l’M Sport Pro per altri 2.300 euro.

BMW Serie 5 Touring, vista anteriore

Mercedes Classe E Station Wagon e Audi A6 Avant sono le rivali per eccellenza, insieme alla Volvo V90. E, a veder bene, sono anche le uniche, perché la Panamera Sport Turismo è arrivata a fine vita così come la Jaguar XF Sportbrake. Dovendo alzare il baricentro, dunque, fra prezzi e dimensioni si può scegliere tra X3 o X5.