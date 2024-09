Lunghezza : 5.037 mm

: 5.037 mm Larghezza : 1.964 mm

: 1.964 mm Altezza : 1.744 mm

: 1.744 mm Passo : 2.985 mm

: 2.985 mm Bagagliaio: 347 - 697 - 1.915 litri (+ frunk da 46 litri)

La nuova Volvo EX90 è finalmente arrivata. Nata come erede filosofica a batteria della storica XC90, si affianca al SUV termico (recentemente rinnovato) in questa prima fase di vendita, con un design piuttosto squadrato e un'abitabilità interna da record - complice anche la piattaforma nativa elettrica.

Scopriamo in questa rubrica quanto è grande, ricordando che tra i suoi principali competitor in termini di dimensioni ci sono modelli come la nuova Kia EV9 o la Tesla Model X.

Volvo EX90, le dimensioni

La nuova Volvo EX90 è lunga 5,04 metri, larga 1,96 m e alta 1,74 metri, con un passo davvero molto generoso di 2,99 metri. Le sue dimensioni sono da maxi SUV premium, qualcosa che si riflette ovviamente anche nell'abitacolo, che non nasconde uno spazio quasi da record anche per 7 passeggeri.

Volvo Volvo EX90

Volvo EX90, abitabilità e bagagliaio

Da maxi SUV, lo spazio a bordo della nuova Volvo EX90 non manca di certo, anche per chi siede dietro e nell'ultima fila di sedili. L'abitabilità, più in generale, è molto buona, e non mancano trucchi intelligenti per modulare lo spazio a proprio piacimento.

Tra questi, per esempio, ci sono i sedili scorrevoli della seconda fila e le poltrone elettriche dell'ultima fila, che possono essere alzate o ripiegate con un pulsante e diventano totalmente a scomparsa quando non in uso, lasciando spazio ai bagagli.

E a proposito di volume di carico, il nuovo SUV svedese nativo elettrico ha un volume di carico, come abbiamo spiegato nel nostro articolo di novità, di 347 litri in configurazione a 7 posti, numero che, abbattendo i sedili della terza fila, passa a circa 697 litri in configurazione a 5 posti e che diventa di 1.915 litri con tutto abbattuto.

Volvo Volvo EX90, gli interni

Volvo EX90, le concorrenti con dimensioni simili

La nuova Volvo EX90 non ha ancora molte rivali dirette, dato che alcuni SUV di questa dimensioni a zero emissioni devono ancora arrivare sul mercato. Tra i pochi competitor, però, possiamo citare prima di tutto la Kia EV9, che però costa leggermente meno, e la sempre verde Tesla Model X, che invece costa un po' di più.