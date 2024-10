Gli anni ’60 hanno rappresentato un punto di svolta per Mazda. È in questo periodo che il costruttore giapponese presenta la Cosmo Sport 110S, il suo primo modello equipaggiato col motore rotativo Wankel, una vera rivoluzione per l’epoca che diventa un marchio di fabbrica della Casa di Hiroshima.

Dopo le prime Cosmo Sport 110S consegnate nel 1967, il brand decide di ampliare la sua gamma anticipando l’arrivo di un altro modello col concept RX-85, che avrebbe dato vita alla R100.

Dal concept al modello in serie in 12 mesi

Presentata proprio nel 1967, la RX-85 prefigura in tutto e per tutto quello che sarebbe stato il modello di serie lanciato neanche un anno dopo. Lunga 3,83 m, larga 1,48 m e alta 1,34 m, questa piccola coupé è equipaggiata con un Wankel a due rotori capace di sviluppare 100 CV a 7.000 giri.

Mazda Mazda RX-85 (1967), la vista di tre quarti anteriore

Poco dopo, nel luglio 1968, Mazda lancia la Familia Rotary, disponibile sia in versione coupé a due porte che berlina a quattro porte.

L'auto è alimentata da un motore rotativo da 982 cc, mentre la versione coupé viene venduta fuori dal Giappone come R100, in riferimento alla potenza del suo motore da 100 CV. La R100 presenta un design unico nella parte anteriore, con un cofano appuntito, una griglia e un paraurti più prominenti. Sul retro, i due gruppi ottici rotondi diventano un tratto distintivo delle Mazda con motore rotativo per un certo periodo.

I pregi del rotativo

In Giappone, l'installazione del motore rotativo consente agli acquirenti di risparmiare sulla tassa di circolazione, poiché, pur acquistando un'auto più potente rispetto a quelle con motori tradizionali in linea, non devono pagare l’imposta più alta riservata ai motori con cilindrata superiore a 1 litro.

Mazda Mazda RX-85 (1967), la vista di tre quarti posteriore

Nel 1973, Mazda sostituisce il motore 10A con il 12A per migliorarne affidabilità e consumi di carburante, ma questa modifica fa perdere il vantaggio fiscale in Giappone, portando alla decisione di interrompere la produzione nel 1975.

Al tempo stesso, l’erede della RX-85 - la R100 - è una delle prime Mazda importate negli Stati Uniti, dove viene venduta nel 1971 e 1972. Tuttavia, a causa delle normative statunitensi, viene distribuita in Nord America con fari rotondi, anziché i fari rettangolari presenti negli altri mercati.

Mazda Mazda RX-85 (1967), la vista frontale Mazda Mazda RX-85 (1967), gli interni

Come la Cosmo Sport 110 S, la R100 segna solo l’inizio dello storico binomio tra Mazda e i motori Wankel, che prosegue negli anni successivi con tanti modelli, tra cui la popolare sportiva RX-7.