Ha debuttato il 1° ottobre la Skoda Elroq, il nuovo SUV compatto elettrico della Casa, e già oggi è disponibile sul configuratore ufficiale, con prezzi a partire da 34.500 euro. Sono due i powertrain disponibili: la versione base monta batterie da 52 kWh e un motore da 170 CV, la top di gamma invece è mossa da un motore da 285 CV alimentato da batterie da 77 kWh.

La prima ha un'autonomia dichiarata compresa tra 364 e 375 km, la seconda invece sale tra 540 e 580 km.

Skoda Elroq, gli allestimenti

La Skoda Elroq 50 (34.500 euro) di serie monta cerchi in lega da 19", luci full LED anteriori e posteriori, climatizzatore bi-zona, monitor centrale da 13", cruise control con limitatore di velocità, telecamera posteriore, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, sedili anteriori riscaldabili, Android Auto e Apple CarPlay wireless, selettore delle modalità di guida e 2 prese USB anteriori.

Per quanto riguarda la ricarica le batterie da 52 kWh accettano fino a 11 kW in corrente alternata e 145 kW in corrente continua, per passare dal 10 all'80% della capacità in 25 minuti (dati dichiarati). Di serie è previsto il cavo di ricarica Mode 3 Type 2.

Skoda Elroq, il frontale Skoda Elroq, gli interni

La Skoda Elroq 85 (da 43.500 euro) aggiunge dettagli esterni dedicati, cruise control adattivo che si regola in base ai veicoli che precedono e alla segnaletica stradale, sistema keyless, allarme volumetrico e 2 prese USB posteriori. Cambiano anche le prestazioni in ricarica, con la potenza massima in corrente continua che arriva a 175 kWh, tradotta in 28 minuti di attesa per passare dal 10 all'80% della capacità.

Skoda Elroq, i prezzi