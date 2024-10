Come si può rendere un'auto ancora più gradevole da guidare dal punto di vista dinamico? La risposta sta tutta nelle sospensioni, con il mercato dell'aftermarket che oggi offre diverse soluzioni create ad hoc per qualsiasi tipo di veicolo, incluse le auto elettriche.

E parlando proprio di quest'ultime, grazie alla precisa messa a punto degli elementi elastici (le molle) rispetto agli ammortizzatori Fiat di serie, il leader degli assetti sportivi H&R ha messo a punto un kit di abbassamento che promette di ridurre il rollio e migliorare anche il comfort di guida della 500 elettrica (la cui produzione al momento è sospesa).

Le molle che migliorano la guida

Il kit di abbassamento per la Fiat 500 elettrica sviluppato dall'azienda tedesca H&R prevede 4 molle, una per ruota, installabili al posto di quelle previste di serie, senza la necessità di sostituire gli ammortizzatori idraulici.

In base a quanto dichiarato dal produttore, il kit prevede un abbassamento massimo all'anteriore di 30 mm e al posteriore di 25 mm e costa circa 321 euro. Per l'installazione ovviamente bisogna affidarsi a un meccanico specializzato, che provvederà a smontare ciascun ammortizzatore e ad accoppiarlo con i nuovi elementi.

Come sempre in questi casi, alla fine della fase di montaggio bisognerà fare visita al proprio gommista per regolare nuovamente convergenza e campanatura delle ruote.

H&R La Fiat 500e con molle sportive H&R H&R

Vantaggi e svantaggi

Montando un kit di abbassamento specifico e omologato come quello in questione, i risultati che si possono ottenere possono essere molteplici, sia positivi che negativi. Parlando dei primi bisogna menzionare sopratutto un incremento dell'handling dell'auto, sia dal punto di vista del rollio, ridotto, che della precisione di sterzo, migliorata.

All'opposto invece, dunque parlando dei peggioramenti, sui tratti di strada più sconnessa o sul pavé si potrebbero avvertire alcuni scossoni in più e una generale perdita di comfort.