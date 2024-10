Continuano in ottobre le offerte Idea Ford, che fino al termine dei contributi prevedono la somma di Ecobonus statale con rottamazione e sconto della Casa: vediamo un esempio sulla Ford Puma ibrida.

La Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV nel completo allestimento Titanium ha un prezzo di listino di 27.500 euro; grazie agli incentivi Ford e alla rottamazione statale, il cliente può beneficiare di 6.750 euro di sconto, portando il prezzo di partenza a 20.750 euro.

Il finanziamento prevede un anticipo di 3.050 euro, seguito da 36 rate da 138,56 euro (TAN 3,95%, TAEG 5,35%), con spese di incasso mensili pari a 5 euro.

La maxi rata finale, ovvero il Valore Futuro Garantito, è di 15.125 euro, con un chilometraggio massimo di 30.000 km, e un costo aggiuntivo di 0,20 euro per ogni chilometro in eccesso. Nell’esempio non sono previsti servizi aggiuntivi.

Vantaggi

Grazie agli incentivi e alla rottamazione, l'offerta Ford risulta competitiva, con un anticipo e rate mensili contenute; l’ultima versione della Puma Hybrid è un modello di successo da poco ristilizzato e con una buona dotazione di serie.

Svantaggi

Le spese di gestione e il costo per i chilometri eccedenti possono aumentare il totale da rimborsare, e il chilometraggio massimo potrebbe essere limitante per alcuni clienti.

In sintesi