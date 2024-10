Le attuali Audi S6 ed S7, con il V6 TDI biturbo, non hanno più gli scarichi finti. Dopo la presentazione della nuova S5, erede della S4, infatti, la Casa dei Quattro Anelli ha scelto di continuare la sua opera di rimozione dei terminali in plastica dalle proprie auto, passando dunque anche alle sportive più grandi.

Un cambiamento silenzioso

Tanto criticati da molti appassionati, i finti 4 terminali di scarico in plastica delle Audi sportive non hanno mai avuto una vita facile. Ideati in origine per sopperire alla mancanza di un tubo di scarico vero sul lato destro dell'auto, impossibile da installare a causa del serbatoio di AdBlue, nel corso del tempo sono diventati un vero oggetto di critica da parte del pubblico, tanto da indurre la Casa a rimuoverli del tutto nel corso del 2024.

Audi Audi S6 TDI 2024

Il primo frutto di questa modifica estetica apportata alle due super berline si può vedere per il momento, con le auto ancora in produzione, sul configuratore tedesco, che, come potete vedere in queste foto, mostra le auto con un posteriore più pulito e senza i 4 ovali finti.

Gli scarichi, dunque, si trovano ancora nascosti sotto al paraurti, dando per certi versi la sensazione di trovarsi di fronte a una delle nuove auto elettriche del Brand con marchio S. Ma non è così, perché sotto il cofano c'è ancora un motore a combustione, ovvero il V6 TDI.

Audi Audi S6 Avant TDI 2024

O veri o niente

Dunque sembra proprio che la nuova politica di Audi riguardo gli scarichi parli chiaro: o veri, nel caso di motori a benzina come il V6 TFSI delle nuove S5 e S5 Avant, o semplici sottoparaurti lisci nel caso di motori a gasolio, come i V6 TDI biturbo delle ammiraglie sportive.