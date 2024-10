Un'Audi RS 6 Avant dell'attuale generazione è in qualche modo noiosa o riservata nella sua versione standard? Non proprio... almeno noi non la pensiamo così.

Il frontale affilato, l'ampia carreggiata e la corrispondente presenza su strada sono tutti attributi di questa potente fuoriserie. Ma siccome il di più è sempre di più, ora vorremmo presentarvi questa autovettura. Alzate il sipario e scoprite la vostra personalità.

Cerchi Razzer da 22" bicolore

La conversione di questa Audi RS 6 Avant è stata realizzata per Barracuda Racing Wheels. Ecco perché i nuovissimi cerchi Razzer da 10,5x22 pollici si trovano negli ampi passaruota su tutto il perimetro. In quanto rappresentanti della serie Ultralight, sono particolarmente leggeri. Con la loro finitura Black Milled, sono fondamentalmente neri con bordi dei raggi fresati e quindi argentati lucidi, creando un look bicolore.