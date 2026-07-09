Svolta storica sulla patente auto: accordo Italia-Uruguay

Arriva una svolta storica per la patente auto: per la prima volta Italia e Uruguay hanno firmato un accordo per il riconoscimento reciproco dei documenti di guida. L’intesa è stata sottoscritta dal viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, e dall’ambasciatore dell’Uruguay in Italia, Alfredo Bogliaccini, e introduce nuove regole per semplificare la conversione delle patenti tra i due Paesi.

La novità interessa migliaia di cittadini italiani residenti in Uruguay e cittadini uruguaiani che vivono in Italia. Fino a oggi chi si trasferiva da un Paese all’altro poteva incontrare maggiori difficoltà burocratiche per rendere valida la propria patente: il nuovo accordo crea invece un percorso più semplice e uniforme, nel rispetto delle normative nazionali e delle regole europee.

Cosa cambia per chi guida con una patente italiana o uruguaiana

Con il nuovo accordo sarà più facile convertire la patente ottenuta in Italia in Uruguay e viceversa. In pratica, chi cambia Paese di residenza potrà contare su procedure più snelle per ottenere il riconoscimento del proprio documento di guida, evitando passaggi amministrativi più complessi.

La misura rappresenta un vantaggio concreto soprattutto per chi si sposta per lavoro, studio o motivi familiari. Il provvedimento nasce anche dalla forte presenza italiana in Uruguay e dai legami storici tra le due nazioni, che hanno favorito negli anni intensi rapporti culturali ed economici.

Un nuovo capitolo nella collaborazione sui trasporti

L’accordo sulla patente auto è stato sviluppato grazie al lavoro congiunto tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e le autorità uruguaiane competenti.

La firma conferma la volontà di Italia e Uruguay di rafforzare la collaborazione nel settore della mobilità, creando strumenti più efficienti per cittadini e imprese. Dopo il riconoscimento reciproco delle patenti, i due Paesi puntano ora a proseguire il dialogo su altri temi legati ai trasporti e alla cooperazione istituzionale.