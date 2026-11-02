Pagani svela l'ultima Huayra con V12 manuale e polvere di diamante

Pagani ha concluso una celebrazione di compleanno durata tre anni con un'ultima rivelazione, e l'ultima auto è la più strana del set. La Pagani Huayra 70 Anima ha fatto il suo debutto mondiale al Concours al Wynn di Las Vegas il 31 ottobre 2026, completando una trilogia commissionata da Horacio Pagani per il suo anniversario personale.

L'Anima è la terza e ultima one-off della serie, dopo la Trionfo e la Derecho. Tutte e tre le Huayra 70 sono apparse insieme in pubblico per la prima volta all'evento di Las Vegas.

Anima Completa La Trilogia Del Compleanno

Pagani definisce l'auto l'anima del suo Atelier a cui è stata data forma fisica. È un finale appropriato. La Huayra 70 Trionfo ha aperto la serie come una commissione per la Barchetta Collection, destinata a Cincinnati, Ohio, mentre la Huayra 70 Derecho è stata presentata al Goodwood Festival of Speed nel luglio 2026.

Pagani Huayra 70 Anima Foto di: Pagani

Horacio Pagani stesso ha svelato l'Anima al Wynn di Las Vegas, un tocco personale per un'auto che arriva appena dieci giorni prima del suo 71° compleanno il 10 novembre. Ha avuto un anno memorabile a suo dire, avendo acquistato la Ferrari 275 GTB4 che desiderava fin dall'infanzia durante l'estate del 2026.

Il concorso di Las Vegas è il primo evento pubblico confermato dove l'intera trilogia è stata esposta fianco a fianco. Pagani non ha ancora annunciato quando o dove l'Anima farà la sua prima apparizione europea.

Il nome Huayra non avrebbe dovuto ancora essere protagonista di rivelazioni quattro anni dopo l'arrivo della Utopia nel 2022. Le edizioni speciali continuano a prolungarne la vita.

Vernice Con Polvere Di Diamante E Cambio Manuale

Visivamente, l'Anima è la più estrema delle tre. Abbina il carbonio a vista a una finitura metallica personalizzata arricchita con polvere di diamante, strisce in foglia di platino e dettagli in Inky Blue, sopra una struttura costruita in fibra di carbonio e alluminio.

Il pacchetto aerodinamico spinge oltre rispetto ai suoi fratelli, con un'alta presa d'aria e una pinna dietro l'abitacolo, roll bar individuali, un'ala posteriore fissa, un grande diffusore e sezioni posteriori ventilate. Un impianto di scarico a sei tubi su misura finito in ceramica bianca si trova sul retro, prova visibile del V12 biturbo davanti ad esso.

Fotogallery: Pagani Huayra 70 Anima 10 Fonte: Pagani

All'interno, la tappezzeria bianca si incontra con accenti blu, metallo lavorato a vista e l'intricata strumentazione di Pagani. Il vero punto di discussione si trova tra i sedili.

Le Huayra 70 continuano il layout che Pagani ha utilizzato per la prima volta sulla Huayra Epitome del 2024 con un cambio manuale a sette marce. L'Anima espone il suo collegamento del cambio accanto a tre pedali per un layout di guida realmente pratico.

Pagani non ha confermato la potenza dell'Anima. Il V12 biturbo da 6,0 litri dell'Epitome, costruito da Mercedes-AMG, è ufficialmente accreditato di 852 CV e 1.100 Nm di coppia, e tali cifre sono ampiamente associate alla Derecho.

Pagani non ha pubblicato un numero specifico per l'Anima stessa né ha fornito una cifra di coppia in libbre-piede. Anche il prezzo non è stato divulgato, in linea con il modo in cui Pagani gestisce le sue commissioni one-off.

Fonte: Pagani