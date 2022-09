Immensa, lussuosissima e anche straordinariamente potente: è la Bentley Bentayga EWB. La versione a passo lungo del SUV inglese porta al livello successivo il comfort dei passeggeri posteriori, ma non dimentica il piacere di guida per chi è al volante.

I nostri colleghi di Motor1.com USA hanno avuto la possibilità di provare un esemplare negli stupendi scenari montani intorno a Vancouver, in Canada, dove la Bentayga EWB si è distinta per classe e portamento.

Pochi dettagli che fanno la differenza

Dal punto di vista estetico, le differenze rispetto ad una versione “a passo corto” sono davvero minime e riguardano una nuova calandra e cerchi in lega da 22” con un design esclusivo. L’unico vero modo per distinguere la EWB è guardare le portiere posteriori, decisamente più grandi per accogliere ancora più comodamente i passeggeri.

Nello specifico, il SUV Bentley può contare su un passo di ben 3,18 metri, coi 183 millimetri aggiuntivi che sono confluiti tutti nello spazio per le gambe per chi siede nella seconda fila.

Ad ogni modo, oltre ad impressionare per le dimensioni, la EWB è uno dei modelli più personalizzabili del brand britannico. L’esemplare che vedete in foto presenta la colorazione Camel, ma esistono 24 miliardi di configurazioni diverse per verniciatura degli esterni e rivestimenti degli interni. Ciò significa che è praticamente impossibile trovare due Bentayga EWB identiche.

Un volo in prima classe

La prima parte della prova l’abbiamo trascorsa come passeggero posteriore. Saliti a bordo è subito evidente l’aumento di spazio per le gambe, anche se sulla carta la EWB non è molto distante dalle concorrenti. I quasi 104 cm di distanza tra prima e seconda fila sono meno di quanto offerto, ad esempio, dalla Rolls-Royce Cullinan, ma sono comunque di più della Range Rover LWB e della Maybach GLS.

In ogni caso, senza discutere troppo di numeri, se si sceglie il pacchetto Airline Seat la comodità è davvero impressionante e non riguarda solo la spaziosità. L’intero reparto posteriore è pensato per ridurre al minimo lo stress dei passeggeri, a partire dalle portiere, che si possono chiudere utilizzando un pulsante posto nella console centrale.

Inoltre, i sedili sono equipaggiati con diverse soluzioni tecnologiche all’avanguardia. Oltre alle regolazioni elettriche (si possono reclinare fino a 40°), le poltrone presentano 177 “punti di pressione” che rendono la seduta comoda anche durante i lunghi viaggi.

In aggiunta, la climatizzazione Seat Auto Climate dei sedili utilizza dei sensori capaci di rilevare la temperatura corporea ogni 25 millisecondi con una precisione di 0,1 gradi Celsius: così, i sedili regolano automaticamente la temperatura e l’intensità della ventilazione.

Come se non bastasse, attivando la VIP Mode, il sedile del passeggero anteriore scorre in avanti regalando ulteriore spazio per le gambe.

“Rigenera” anche al volante

Rilassati dal viaggio come passeggeri, è il momento di passare alla guida. Come tutte le Bentley, anche sulla Bentayga EWB i dati tecnici sono eccellenti. Il 4 litri V8 da 550 CV e 770 Nm di coppia può spingere le oltre 2,5 tonnellate del SUV da 0 a 100 km/h in 4,6 secondi fino ad una velocità massima di 290 km/h.

L’otto cilindri biturbo mostra un perfetto equilibrio tra prestazioni e comfort. Soprattutto nelle modalità di guida più tranquille, la Bentayga è un vero e proprio appartamento su ruote, completamente insonorizzato (da questo di vista aiutano i pannelli fonoassorbenti e i vetri spessi) e morbido nell’assetto.

Selezionando la configurazione Sport, invece, si avverte un netto cambio di comportamento. La Bentley reagisce in modo più rapido sia nell’acceleratore che nello sterzo restituendo un feedback inaspettato per un SUV di questa mole.

A dare una mano c’è anche il sofisticato sistema antirollio Bentley Dynamic Ride che sfrutta dei motori elettrici da 48 Volt installati nelle sospensioni che “raddrizzano” la vettura in curva riducendo il coricamento laterale.

A ciò bisogna aggiungere l’intervento delle ruote posteriori sterzanti che rende praticamente inavvertibile il passo più lungo rispetto ad una versione tradizionale.

E c’è da dire che la Bentayga non se la cava male nemmeno nello sterrato (leggero). Inserendo le modalità di guida Trail e Mud, la Bentley ottimizza la gestione della trazione integrale e solleva le sospensioni preparandosi ad affrontare il fuoristrada o lo sconnesso.

In più, in ogni istante si è supportati dalle numerose funzioni del sistema d’infotainment con display da 10,9”. Aggiornato nella grafica e nelle impostazioni col Model Year 2022, è abbinato ad un chiaro e completo quadro strumenti digitale.

Insomma, che siate passeggeri o autisti, è davvero difficile restare delusi dalla Bentayga EWB. Non resta che svuotare il proprio conto in banca. A tal proposito, non c’è un listino ufficiale per questa versione, ma basta ricordare che la Bentayga a passo corto parte da circa 180.000 euro.