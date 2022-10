Il destino di un'automobile risiede da sempre nel riuscire a porre in evidenza quelli che sono i suoi elementi chiave.

Qualcuna punta sull'esclusività, qualcun'altra sulla potenza o la sportività. Esistono invece modelli che devono il loro storico successo a concetti quali accessibilità, facilità di guida, abitabilità oltre che alla versatilità in tema di offerta.

Ecco, questo secondo caso è storicamente applicabile alla Nissan Juke Hybrid, crossover coreano che, quest'anno, è giunto alla sua seconda generazione. Ed è lei la protagonista di un nuovo episodio di F.A.Q, Frequently Auto Questions.

L'auto protagonista

Abbiamo scelto la Nissan Juke Hybrid come auto protagonista di questo nuovo episodio, per quelle che sono le sue caratteristiche, oltre che per la sua storia. La Juke infatti, ha de facto creato il segmento dei crossover.

Anche stavolta, la Juke conferma i suoi capisaldi: poco più di 4 metri di lunghezza, carrozzeria rialzata e bombata per abbinare stile familiare e conosciuto con proporzioni degne di chi preferisce un'auto più imponente rispetto alla classica berlina.

L'idea però di rispondere a tutte le vostre domande - su Google o sui social - riguardanti questo nuovo modello, parte anche da quanto c'è sotto il cofano motore: un ibrido molto interessante che promette di tenere spento il motore termico anche per oltre la metà del tempo nella guida urbana.

Frequently Auto Questions

Già, ma cosa è F.A.Q? Partiamo dalla definizione del dizionario Treccani - trovato su Google tra l'altro. Frequently Asked Questions, domande poste frequentemente.

Molto più prosaicamente, si tratta di tutta quella serie domande che all'interno di un sito, di un motore di ricerca, persino di un regolamento, viene stilata tenendo conto dei bisogni più frequenti del lettore ma che al contempo non si riescono a trovare con immediatezza.

Ecco, partendo proprio da tale principio, abbiamo deciso di realizzare un format che risponde direttamente alle "Frequently Auto Questions" in relazione a un particolare modello.

Il concept si basa sulle ricerche Google - principali e correlate - analizzando i trends del motore di ricerca di Mountain View, per intercettare i bisogni dell'utente medio e offrire risposte chiare, nette, immediate, senza troppi giri di parole. Insomma: a domanda...risposta.

In un'epoca in cui la quarta parete è oramai stata soppiantata dai social, nel nostro format abbiamo incluso tutta una serie di domande che voi potete scrivere sui nostri canali social: domande meno "asettiche", talvolta più personali, che non di meno scavano nell'animo di un determinato prodotto. E' sufficiente scriverci in privato o rispondendo alla storia in evidenza.

Come per il primo episodio, abbiamo decido di appoggiarci alla nostra pagina Instagram, ma nulla vieta di poter sfruttare, per i prossimi appuntamenti, anche altre vie, come il nostro profilo tik-tok, tanto per fare un esempio.

Questo dunque il nostro preambolo, la nostra "chiamata" in vista del prossimo episodio. Quali saranno le domande più frequenti sulla Nissan Juke Hybrid? Rimanete collegati, presto arriveranno le risposte!