La nuova Skoda Octavia Wagon si aggiorna per il 2024 con un restyling che dopo 4 anni modifica il look esterno e che introduce all'interno dell'abitacolo un sistema infotelematico più moderno, oltre che nuovi sistemi di sicurezza.

La Skoda Octavia Wagon è stata la station wagon più venduta in Italia nel 2023 e questo restyling rappresenta l'aggiornamento di metà carriera di un modello che - nel 2019 - è arrivato alla quarta generazione e che continua ad essere disponibile anche con la carrozzeria due volumi a 5 porte, nella variante berlina chiamata Skoda Octavia.

In questa prova su strada ho guidato la nuova Octavia con la carrozzeria "familiare": ecco com'è fatta e come va.

Skoda Octavia Wagon 2024: Esterni

La nuova Skoda Octavia Wagon 2024 restyling si riconosce all'esterno per una griglia frontale ridisegnata e per nuovi fari che possono essere full LED o a matrice di LED (definiti da Skoda di seconda generazione) per migliorare la visione notturna.

I fendinebbia sono stati sostituiti da una funzione “quattro stagioni” che adatta l'emissione luminosa alle condizioni atmosferiche e ci sono luci diurne allungate che puntano al centro convergendo verso un paraurti modificato nelle prese d'aria inferiori e nelle air curtain laterali, ma anche nei raccordi con i passaruota anteriori. Cambiano anche i paraurti nella zona posteriore, dove si trovano dei nuovi fanali a LED che si possono avere anche con funzioni di animazione e indicatori di direzione dinamici.

Sono disponibili cerchi in lega con design diversi rispetto al passato e si va da misure da 16" con un'ottimizzazione aerodinamica a cerchi da 18" e 19" per le versioni più ricche e sportiveggianti, anche con finiture in argento lucido lavorato o antracite con elementi a contrasto neri. I colori della carrozzeria tra cui scegliere sono 10, tra cui 7 tinte metallizzate.

Con il restyling la carrozzeria è cambiata - seppur di poco - nelle dimensioni: la Skoda Octavia Wagon 2024 è lunga 4,70 metri, quasi 1 cm in più di prima (9 mm, per la precisione, a causa della nuova forma dei paraurti); l'altezza è di 1,47 metri, la larghezza di 1,83 metri e il passo è di 2,69 metri. Tra i 4 allestimenti disponibili - Selection, Executive, Style e Sportline - il più ricco è anche quello più grintoso, con un assetto ribassato di 1,5 centimetri e con elementi della carrozzeria rifiniti in nero lucido.

Con il restyling sono cambiati infine anche il logo Skoda anteriore e la scritta del marchio sul portellone posteriore.

Skoda Octavia Wagon 2024: Interni

La Skoda Octavia Wagon 2024 restyling continua ad essere un'auto con un'ottima capacità di carico: il bagagliaio parte da un minimo di 640 litri e arriva a 1.700 litri con i sedili abbattuti.

Nel pacchetto di accessori pensati per migliorare la praticità d'uso, che Skoda definisce Simply Clever, è stata prevista a richiesta la nuova funzionalità della copertura semiautomatica retrattile del bagagliaio, che scorre all'indietro quando il portellone è aperto.

Debutta anche nuovo box portaoggetti per contenere borse, bicchieri e bottiglie dei passeggeri posteriori; si possono ordinare i supporti per tablet sugli schienali dei sedili anteriori (anche di quelli sportivi) e il tipico raschietto per il ghiaccio nello sportello del serbatoio del carburante o l'ombrello nella portiera anteriore sono ora realizzati con materiali sostenibili. È disponibile anche una spazzola per togliere la neve dal parabrezza, che può essere collocata in un vano dedicato nella porta anteriore.

L'utilizzo di materiali realizzati con processi sostenibili riguarda anche i rivestimenti dell'abitacolo, come nel caso dei tessuti riciclati, della pelle conciata con elementi naturali come le bucce di caffè, in sostituzione dei prodotti chimici tradizionali. Vengono poi definite "Design Selections" delle configurazioni degli interni con cui abbinare colori e finiture secondo i gusti del cliente.

Altra novità per la Octavia Wagon 2024 sono gli elementi decorativi Unique Dark Chrome nell'abitacolo e sul volante, che si presenta anche con il nuovo logo Skoda bidimensionale, e si possono ordinare sedili anteriori di tipo ergonomico con certificazione AGR (Healthy Back Campaign) e con funzione di ventilazione e massaggio.

Sugli allestimenti Executive e Style debutta il nuovo infotainment con schermo da 13" (altrimenti il display è da 10 pollici), con navigatore connesso e assistente vocale "Laura" che può collaborare con il software di intelligenza artificiale ChatGpt per rispondere alle richieste degli occupanti.

Il collegamento online tramite rete LTE, permesso da una scheda eSIM nativa, riguarda anche informazioni su meteo, notizie, traffico, calendario, offerte, e gli aggiornamenti over-the-air riguardano la pianificazione del percorso, colori e tipologia di illuminazione ambientale, o servizi Škoda Connect (pacchetti Infotainment Online e Care Connect, servizi Proactive Service e Remote Access).

C'è una nuova strumentazione digitale dietro al volante, con uno schermo da 10" che su alcune versioni può passare al Virtual Cockpit da 10,2” e che ha schermate specifiche e configurabili (come sull'allestimento Sportline). È anche disponibile l'head-up display, che proietta informazioni sul parabrezza.

Con il nuovo infotainment, il climatizzatore bi-zona è incluso di serie in tutte le versioni della Octavia Wagon 2024 e sull'allestimento Sportline i sedili hanno i poggiatesta integrati, il volante in pelle è a 3 razze, la pedaliera in metallo e il rivestimento interno del tetto è di color nero.

Il restyling della Octavia Wagon mette a disposizione anche un caricatore ventilato a induzione da 15 W per il telefono (Apple CarPlay e Android Auto sono wireless) e 4 prese USB-C con potenza di uscita di 45 watt che permettono di ricaricare anche un computer Laptop.

È stato poi aggiornato il sistema di accesso senza chiave KESSY per essere operativo entro 1,5 metri dall'auto avendo con sé la chiave e debuttano i sistemi Intelligent Park Assist e il Remote Park Assist.

Skoda Octavia Wagon 2024: Guida

La piattaforma telaistica su cui è costruita la Skoda Octavia Wagon restyling 2024 è la MQB-Evo del gruppo Volkswagen.

Le motorizzazioni di ingresso sono i 4 cilindri turbo benzina 1.5 TSI da 116 CV (85 kW) e 220 Nm e il turbo diesel 2.0 TDI da 116 CV e 300 Nm, entrambi con cambio manuale a 6 marce. Il benzina da 116 CV è disponibile anche in versione mild hybrid a 48 V 1.5 TSI mHEV con cambio automatico DSG doppia-frizione a 7 marce.

Salendo di potenza si passa al 4 cilindri 1.5 turbo benzina con 150 CV, 250 Nm e cambio manuale a 6 marce, oppure in versione ibrida 48 V 1.5 TSI mHEV con cambio automatico DSG a 7 marce (con 150 CV e 250 Nm). Anche il motore a gasolio si può avere più potente e con cambio automatico nella versione 4 cilindri 2.0 TDI DSG 7 marce con 150 CV e 360 Nm.

Con il modulo ibrido a 48 volt l'energia recuperata nelle decelerazioni e in frenata viene immagazzinata in una batteria agli ioni di litio tramite un generatore di avviamento a cinghia raffreddato ad acqua, che è collegato al motore termico per supportarlo in accelerazione e per spegnerlo nelle fasi di marcia in veleggiamento (per inerzia). Per risparmiare carburante i motori 1.5 TSI hanno anche la funzione di disattivazione di 2 cilindri su 4, mentre il turbo è di tipo a geometria variabile, così come è variabile la fasatura delle valvole.

In un secondo momento verrà introdotta anche una motorizzazione 2.0 TSI da 204 CV (150 kW) e una 2.0 TSI da 265 CV (195 kW), con trazione integrale.

Nei motori 2.0 TDI i pistoni in acciaio riducono le perdite di calore e aumentano la velocità di combustione, la pressione di iniezione è di 2.200 bar, il turbocompressore ha la turbina a geometria variabile e il sistema di trattamento dei gas di scarico per la riduzione degli ossidi di azoto (NOx) è messo vicino al motore, con un processo a doppio dosaggio di iniezione di AdBlue a monte di due convertitori catalitici SCR posizionati in serie.

La Octavia restyling 2024 è un’auto molto comoda e silenziosa, dotata anche di vetri laterali “doppi” per migliorare l’isolamento acustico, efficace anche per il riuscito incapsulamento del motore a gasolio. L’esemplare in prova inoltre era dotato di sospensioni elettroniche regolabili, che anche nelle posizioni più sportive riescono ad assorbire bene le irregolarità, controllando meglio il rollio in curva e permettendo di guidare in maniera precisa e fluida, esaltando così l’erogazione corposa del 2.0 turbo diesel da 150 CV e la risposta precisa, veloce e attenta del cambio automatico DSG doppia-frizione.

Anche a vantaggio dei consumi, visto che in questo test drive ho percorso in media più di 20 km/litro (nel video troverete più dettagli).

Tra i nuovi ADAS disponibili sulla Skoda Octavia 2024 restyling c'è un aggiornamento del sistema Driver Alert con l'Attention and Drowsiness Assist, che monitora il comportamento del conducente e valuta il suo livello di sonnolenza analizzando non solo i dati provenienti dal servosterzo elettromeccanico, ma anche da altre centraline del veicolo, come il Lane Assist e un diverso algoritmo per riconoscere la disattenzione a breve termine (distrazione) e la disattenzione a lungo termine (affaticamento).

C'è poi il nuovo Intelligent Park Assist (disponibile solo con cambio automatico), per entrare e uscire automaticamente da parcheggi paralleli e perpendicolari controllando sterzo, freni, velocità e direzione di marcia (avanti e indietro). Passando al Remote Park Assist (disponibile solo con cambio automatico) le manovre dell'Intelligent Park Assist si possono controllare da remoto tramite l'app MyŠkoda sul telefono tramite Bluetooth quando l'utente si trova a meno di 4 metri dall'auto.

Con la nuova funzione Automated Emergency Brake – Pedestrian Rear, si cerca di evitare le collisioni in retromarcia analizzando l'area dietro l'auto con l'immagine della telecamera posteriore e frenando se è il caso. E con il Trailer Assist, la nuova Octavia facilita anche le manovre trainando un rimorchio.

La dotazione standard di assistenti alla guida ADAS comprende il Front Assist con sistema anti-collisione e riconoscimento pedone, il sistema di mantenimento del veicolo in corsia Lane Assist, il monitoraggio attivo dell’angolo cieco e assistenza al sorpasso Side Assist e il sistema Turn Assist per l’assistenza attiva nelle svolte a sinistra agli incroci, con avvertimento in caso di pericolo e frenata automatica.

Dall'allestimento Executive la dotazione di serie aggiunge l'Adaptive e Predictive Cruise control con funzione follow to stop e il mantenimento al centro della corsia Lane Assist 2.0, la funzionalità Emergency Assist 3.0 (solo per cambi DSG) con Emergency Steering Assist per il mantenimento della vettura in corsia in caso di malore del conducente, l'arresto autonomo in sicurezza e chiamata automatica di emergenza.

Skoda Octavia Wagon 2024: Prezzi

La nuova Skoda Octavia Wagon restyling 2024 parte da un prezzo di 29.500 euro con motore 1.5 TSI 116 CV e cambio manuale a 6 marce, o da 33.450 euro con il 2.0 TDI 116 CV, sempre con cambio manuale a 6 marce.

Per avere il cambio automatico DSG a 7 rapporti ci vogliono almeno 31.800 euro con il motore a benzina 1.5 TSI mHEV 116 CV e si parte da 36.400 euro per il 2.0 TDI 150 CV con il DSG a 7 marce. Il dettaglio del listino prezzi della Skoda Octavia Wagon restyling 2024 lo trovate in questo articolo.

Tra le station wagon alternative alla Skoda Octavia ci sono anche altri modelli del gruppo Volkswagen: Volkswagen Golf 8 Variant, la Volkswagen Passat Variant o la la Seat Leon ST (disponibile anche con il marchio Cupra).

La Octavia comunque continua anche con questo restyling a strizzare l'occhio anche a chi cerca qualcosa di più, perché offre dotazioni premium in ingombri esterni e costi più contenuti rispetto a modelli di fascia e prezzo superiore come la BMW Serie 3 Touring o l'Audi A4 Avant.