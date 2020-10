Prima che l’ondata anti-Diesel mettesse in discussione la libertà d’azione dei veicoli a gasolio, era difficile trovare abbastanza buoni motivi per comprare un'auto, soprattutto di classe medio-superiore e in particolare SUV, con un motore a benzina.

Peso e sagoma delle sport utility infatti li hanno sempre resi giocoforza più assetati di berline e wagon di pari categoria, guidando la scelta verso i motori turbodiesel che grazie all'evoluzione tecnica hanno anche potuto offrire prestazioni più che gratificanti.

Più vecchi eppure più liberi

Oggi, girare con un motore a gasolio, specialmente in certe città, può dare qualche pensiero di troppo. I blocchi alla circolazione infatti colpiscono limitatamente i benzina Euro 1-2, mentre i Diesel si preparano al divieto per gli Euro 4 già da inizio 2021 in molti comuni.

Fotogallery: SUV usati a benzina, rari ma...

19 Foto

Non per nulla molte Case hanno iniziato nuovamente a spingere sui benzina oltre che su ibridi ed elettrici, arrivando al punto, come Volvo ma non soltanto, di annunciare l'addio progressivo al Diesel. Dunque, anche chi si rivolge a modelli di seconda mano potrebbe riprendere in considerazione un motore a benzina. Ma ce ne sono?

Pochi ma spesso buoni

Ebbene, per le ragioni di cui sopra, i SUV a benzina con anzianità dai 5 anni in su sono abbastanza rari sul nostro mercato, eccezion fatta per alcuni modelli particolari come Porsche Cayenne (che comunque ha ottenuto con i validi Diesel a 6 e 8 cilindri il grosso dei volumi). Per altri modelli invece, si tratta di vere e proprie rarità, come è facile verificare consultando i principali siti di compravendita di usato. Eppure l’affare ci potrebbe essere. Ecco qualche esempio, in ordine di... convenienza, scelto tra i modelli rigorosamente 4x4.

Volvo XC90, la chicca è il T6

I buoni turbo benzina non sono mai mancati in Volvo ma da quando è stato proposto i l D5, nessun altro ha più avuto storia. Peccato, perché dal 2.5 T5 al 3.0, poi 3.2 T8, per arrivare al V8 progettato da Yamaha per essere montato in posizione trasversale nel cofano di XC90, c’era molto da scegliere. Ebbene, un paio di questi si trovano, ma davvero pochissimi…

Modello Anni Motore Potenza Omologazione Chilometraggio Prezzo XC90 T5 2004-2007 2.5 Turbo 210 CV Euro 5 250.000 5.000 euro XC90 T6 2010-2012 3.2 Turbo 286 CV Euro 5 150.000 17.000 euro XC90 V8 2005 4.4 315 CV Euro 4 100.000 14.000 euro

Mercedes ML, occasioni "da sparo"

Due generazioni prima che diventasse GLE, Mercedes ML ha proposto soprattutto poderosi V6 e V8, compresi ovviamente i modelli AMG che sono quasi più numerosi dei motori meno spinti: chilometraggi elevati, ma se la manutenzione è regolare, l'affidabilità rimane un punto di forza.

Modello Anni Motore Potenza Omologazione Chilometraggio Prezzo ML 350 (W164) 2006-2009 3.5 V6 272 CV Euro 4-5 80-100.000 11-20.000 euro ML 500 (W164) 2006 5.0 V8 306 CV Euro 4 120-180.000 15.000 euro ML 63 AMG 2007-2009 6.3 V8 510 CV Euro 4 140-200.000 17-28.000

BMW X3, in medio stat virtus

Parliamo di taglia media e di media cilindrata, citando BMW X3 con il 6 cilindri da 2,5 litri, che anche se sfruttato si compra con pochi soldi. Certo, è la prima generazione, che non ha tuttavia perso fascino ed è ancora un modello di immagine. Da considerare anche per la conversione a gas.

Modello Anni Motore Potenza Omologazione Chilometraggio Prezzo X3 2.5i (E83) 2004-2006 2.5 192 CV Euro 4 150-180.000 4.500 euro

Mazda CX-5, un ago in un pagliaio

Anche per il SUV giapponese Mazda CX-5 non c'è quasi storia senza gasolio, eppure le unità a benzina, tuttora aspirate, sono sofisticate e dalla guida gradevole. Malgrado questo, in giro ce ne sono davvero pochissime, con altrettanto poca strada alle spalle.

Modello Anni Motore Potenza Omologazione Chilometraggio Prezzo CX-5 2.0 AWD 2015 2.0 160 CV Euro 5 50.000 18.000

Opel Mokka-Mokka X

Tra i modelli compatti e sub-compatti c'è già un po' più di scelta e anche dell'usato piuttosto recente a prezzi interessanti. In proporzione meno rispetto ai grandi SUV, ma comunque allettante. Per Opel Mokka c'è la versione 1.4 Turbo 4x4, rimasta invariata tra la prima serie e l'evoluzione Mokka X.