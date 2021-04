Sulla carta tassa di circolazione, ma di fatto imposta sul possesso dell'auto, il bollo auto si paga in tutto il Paese ma tariffe, scadenze e modalità che non sono uguali su tutto il territorio nazionale: trattandosi di un tributo locale tocca alla regione o alla provincia autonoma stabilire nel dettaglio importi e procedure.

Il nostro ciclo di appuntamenti dedicati alle varie regioni compie il giro di boa con la Liguria, per capire quali sono le soluzioni che mette a disposizione per versare il bollo: anche qui ci si può rivolgere sia ai classici intermediari fisici, come tabaccherie o poste, che a servizi di pagamento online.

Indice:

Calcolo bollo auto

L'importo si ricava moltiplicando i kW di potenza riportati nel libretto per la tariffa stabilita per la classe di emissioni, con un costo differente per tutti quelli che eccedono i 100 kW. Ecco la tabella specifica del 2021 (volendo si può anche utilizzare il servizio online di ACI):

Classe ambientale Fino a 100 kW di potenza Oltre i 100 kW di potenza Euro IV, V e VI 2,84 €/kW 4,26 €/kW Euro III 2,97 €/kW 4,46 €/kW Euro II 3,08 €/kW 4,62 €/kW Euro I 3,19 €/kW 4,79 €/kW Euro 0 3,30 €/kW 4,95 €/kW

Quando si deve pagare il bollo

Anche in Liguria Il bollo è una tassa di possesso che in Liguria come nel resto d'Italia è dovuta da tutte le persone che possiedono (o risultano come locatarie utilizzatrici, in caso di prestito a lungo termine) un veicolo iscritto al Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Questo contributo va versato la prima volta entro la fine del mese di immatricolazione (o di quello successivo se l'immatricolazione è avvenuta gli ultimi 10 giorni del mese) e va rinnovato ogni 12 mesi, entro la fine del mese successivo alla scadenza.

Ci sono poi alcune categorie di conducenti o veicoli, come le autovetture più ecologiche, che hanno diritto a sconti ed esenzioni. Per esempio, i veicoli ultratrentennali pagano la sola tassa di circolazione, pari a 28,40 euro per le autovetture e a 11,36 euro per i motocicli. Per ulteriori informazioni ci si può riferire alla sezione “Riduzioni ed Esenzioni” della pagina dedicata alla Liguria sul Portale ACI.

Inoltre, dal 1° marzo 2021, per non dimenticarsi della scadenza del bollo ci si può registrare al servizio di avviso gratuito disponibile sul portale dedicato alla tassa auto di Regione Liguria. In alternativa si può scaricare gratuitamente ACI SPACE, la nuova app mobile di ACI, che consente di conoscere la posizione tributaria relativa ai propri veicoli.

Pagamento tramite sportelli o intermediari

In Liguria come nelle altre regioni del Bel Paese sono ancora molto diffusi i classici canali fisici per il pagamento della tassa auto. Ci si può rivolgere a diversi intermediari su tutto il territorio regionale: le Delegazioni ACI, Agenzie Sermetra o altre agenzie di Pratiche Auto autorizzate (Isaco, PTAvant, Stanet; Agenzia Italia Net Service); i tabaccai abilitati (punti vendita Lottomatica); esercizi convenzionati Banca 5; gli sportelli postali o degli istituti di credito accreditati.

In ogni caso, il pagamento verrà processato attraverso la piattaforma pagoPA, dallo scorso anno unico metodo di pagamento verso la pubblica amministrazione. Di solito all’importo dovuto viene applicata una commissione, il cui costo varia a seconda dell'intermediario scelto.

Pagamento via internet tramite pagoPA

Anche il pagamento via internet avviene esclusivamente via pagoPA. Chi risiede in Liguria può scegliere però tra tre canali diversi per pagare online: il primo è effettuare il versamento tramite il portale dedicato della Regione, all'indirizzo già evidenziato sopra; il secondo è pagare tramite il servizio Bollonet di ACI; in alternativa si possono usare i servizi di homebanking degli istituti di credito accreditati come PSP (Prestatore Servizio Pagamento) su pagoPA. Pagare il bollo online può comunque comportare delle commissioni, che variano a seconda della modalità scelta.

In sintesi

Ecco riassunte tutte le modalità di pagamento del Bollo in Liguria:

A) Sportelli o intermediari - Delegazioni ACI

Agenzie Sermetra o altre agenzie di Pratiche Auto autorizzate (Isaco, PTAvant, Stanet; Agenzia Italia Net Service)

tabaccai abilitati (punti vendita Lottomatica)

esercizi convenzionati Banca 5

sportelli postali o degli istituti di credito accreditati come PSP

B) Via internet (pagoPA) - Portale Bollo Auto Regione Liguria

Bollonet di ACI

homebanking (Istituti di Credito e Poste Italiane purché aderenti alla piattaforma pagoPA)

