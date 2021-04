Il bollo auto e le procedure per provvedere a pagarlo sono simili su tutto il territorio italiano: si tratta di una tassa annuale legata al possesso del veicolo, per cui sono previste alcune esenzioni, e che può essere assolta con vari strumenti, "fisici" oppure digitali. Tuttavia, importi e modalità non sono sempre del tutto coincidenti perché ciascuna regione o provincia autonoma può stabilire costi finali, deroghe e modalità di pagamento.

Il nostro ciclo di articoli con cui percorriamo l'Italia regione per regione, dalla più popolosa alla più piccola, ci porta stavolta in Calabria, dove le opzioni per pagare il bollo vanno dai classici intermediari fisici, come tabaccai e uffici postali, ai pagamenti online tramite la piattaforma pagoPA In fondo all'articolo trovate i link con tutti i dettagli, regione per regione, dei territori già "esplorati".

Indice:

Calcolo bollo auto

L'importo si ricava moltiplicando i kW di potenza riportati nel libretto per la specifica tariffa stabilita da ogni regione per la classe di emissioni. Anche qui la tariffa cambia per i modelli con oltre 100 kW di potenza, che pagano un certo importo per i primi 100 e uno maggiore per quelli che eccedono tale limite. Tuttavia, come si può verificare all'apposita pagina, in Calabria è ancora in vigore la tabella 2009 in cui Euro VI non compariva e per questo le tariffe sono assimilate a quelle di Euro IV-V. Per il calcolo volendo si può anche utilizzare il servizio online di ACI anche se la regione non è convenzionata con ACI per il pagamento.

Classe ambientale Fino a 100 kW di potenza Oltre i 100 kW di potenza Euro IV, V e VI 2,84 €/kW 4,26 €/kW Euro III 2,97 €/kW 4,46 €/kW Euro II 3,08 €/kW 4,62 €/kW Euro I 3,19 €/kW 4,79 €/kW Euro 0 3,30 €/kW 4,95 €/kW

Occorre poi ricordare che per chi sceglie il pagamento frazionato anziché annuale gli importi sono leggermente superiori.

Quando si deve pagare il bollo auto in Calabria

Il bollo è una tassa di possesso che in Calabria si applica a tutte le persone che possiedono (o risultano essere locatarie utilizzatrici in caso di prestito a lungo termine) un’autovettura iscritta al Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

Così come nelle altre regioni italiane, la tassa automobilistica va rinnovata ogni anno, entro la fine del mese successivo alla scadenza. Ci sono poi alcune categorie di veicoli che possono accedere ad esenzioni o riduzioni: per esempio i veicoli ultratrentennali sono soggetti alla sola tassa di circolazione (di 30 € per gli autoveicoli e di 13 € per i motoveicoli), mentre l’importo del bollo si abbassa per i veicoli più ecologici.

Per ulteriori informazioni si può vistare la specifica pagina del sito di Regione Calabria. In ogni caso, i residenti in questa regione ricevono un avviso di pagamento quando i termini lo prevedono, sul quale è anche riportato il codice necessario per effettuare il versamento. Accedendo al portale di servizi al cittadino regionale si può inoltre conoscere la posizione tributaria del proprio veicolo.

In alternativa si può scaricare gratuitamente ACI SPACE, la nuova app mobile di ACI, che consente di conoscere la posizione tributaria relativa ai propri veicoli.

Pagamento tramite sportelli o intermediari

In Calabria come nel resto della penisola sono ancora molto diffusi i canali fisici per assolvere al pagamento del bollo. Sul territorio regionale si trovano quindi diversi intermediari ai quali è possibile rivolgersi per saldare la tassa auto: Automobile Club Provinciali, Delegazioni ACI, Poste Italiane, punti vendita Lottomatica, Agenzie Sermetra e altre Agenzie di pratiche auto autorizzate presenti sul territorio (Isaco, Avantgarde, Stanet, Agenzia Sermetra Net Service).

Tutti questi intermediari utilizzeranno comunque per il versamento la piattaforma pagoPA, dallo scorso anno unica via per effettuare un pagamento verso la pubblica amministrazione.

All'importo dovuto si può applicare una commissione, il cui ammontare varia a seconda dell'intermediario scelto.

Pagamento via internet tramite pagoPA

Quelli che desiderano saldare la tassa auto via internet possono farlo mediante il portale regionale di pagamenti, che sfrutta la piattaforma pagoPA. Il pagamento può avvenire sia mediante registrazione che in modalità anonima semplicemente inserendo il codice che si trova sull’avviso di pagamento.

In sintesi

Ecco riassunte tutte le modalità di pagamento del bollo in Calabria:

A) Sportelli o intermediari

Automobile Club Provinciali

Delegazioni ACI

Poste Italiane

Punti vendita Lottomatica

Agenzie Sermetra e altre Agenzie di pratiche auto autorizzate presenti sul territorio (Isaco,

Avantgarde, Stanet, Agenzia Sermetra Net Service)

B) Via internet (pagoPA)

Portale pagamenti regionale

