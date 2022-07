Per le vacanze 2022 la maggioranza degli italiani sembra propensa a restare entro i confini nazionali, cercando di compensare l'ondata di rincari (ma anche le incertezze delle ultime settimane sul traffico aereo) che sta caratterizzando questo periodo con soluzioni un po' più a portata di mano, e sempre con una forte preferenza per l'auto

L'estate 2022 promette quindi movimenti intensi sulle arterie di comunicazione grandi e meno grandi, considerando anche l'attesa di turisti stranieri che non rinunciano mai volentieri a visitare il nostro Paese. A bilanciare la situazione ci sono però alcuni provvedimenti come la sospensioni o riduzione dei cantieri stabilita dal MIMS da luglio a metà settembre che dovrebbe rendere i flussi un po' più scorrevoli.

Traffico in autostrada, le previsioni 2022

Le prime previsioni (stilate dall'ANAS) al momento si spingono soltanto fino alla fine del mese di luglio, e ci dicono che i weekend caldi inizieranno da questo fine settimana, quello del 16-17, quando il "traffico intenso" lascerà il posto a quello "potenzialmente critico" e al bollino rosso. Per ora, tuttavia, ancora nessun bollino nero bollino nero , che ci aspettiamo di vedere come di consueto nel weekend immediatamente precedente il ferragosto (che quest'anno cade di lunedì) ma su cui per ora non ci sono proiezioni.

In generale, come di consueto a luglio il traffico si prevede intenso a partire dai venerdì pomeriggio, ad eccezione dell'ultimo, il 29 luglio, per cui si attende molto traffico già al mattino pronto a diventare critico nelle ore pomeridiane e serali.

Traffico, le notizie e gli strumenti per ridurlo

Le informazioni in diretta sullo stato del traffico sono monitorate da app come MyWay di Autostrade, che è disponibile per Android ed iPhone, o da piattaforma di navigazione come Google Maps oppure Waze (entrambi sia per Android sia per iPhone), il secondo in particolare animato dalla community degli utenti con segnalazioni in tempo reale.

I servizi digitali ci vengono in aiuto in molti modi: al classico Telepass, la soluzione ideale per scongiurare i rallentamenti ai caselli che da quest'anno ha due concorrenti nelle proposte per il telepedaggio di UnipolSai e Generali, si uniscono carte di credito, bancomat e viacard. Da quest'anno è stato attivato il rimborso del pedaggio per le code superiori a 15', anche se come accennato in apertura, l'iniziativa del MIMS per la riduzione delle interruzioni dovrebbe minimizzare anche questo sgradevole inconveniente.

Da non dimenticare anche le app per conoscere la posizione degli autovelox, e adottare una guida alla giusta andatura, costante che oltre ad essere meno stressante e più sicura, aiuta anche a regolarizzare il traffico evitando imbuti.

Qui trovate il nostro aggiornamento sulla rete dei Tutor o SICVe, i sistemi di controllo del traffico basati sulla misurazione della velocità media, la cui presenza quest'anno è stata ancora ampliata con 8 nuove tratte e altri 50 km per un totale di 1.450 km coperti.

Infine non dimentichiamo proprio i siti istituzionali di Autostrade e Polizia Stradale che contengono informazioni sui cantieri e su chiusure straordinarie delle tratte dovute a trasporti eccezionali e altre cause di forza maggiore.