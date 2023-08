Le piccole auto diesel sono una specie in via di estinzione? Al momento sembra proprio di sì, visto che le sempre più stringenti normative europee sulle emissioni allo scarico e le annunciate norme Euro 7 in vigore da luglio 2025 rendono sempre meno conveniente alle Case costruire utilitarie a gasolio. L'ultimo esempio è quello della Peugeot 208 che con il restyling 2023 ha detto addio al diesel.

Eppure c'è una fetta di mercato che ancora chiede auto a gasolio di segmento B (visto che le city car diesel sono sparite ormai da alcuni anni) per avere a disposizione un veicolo con consumi ridotti, autonomia estesa e grande praticità nei lunghi viaggi e nell'utilizzo lavorativo.

Per questo motivo abbiamo deciso di passare in rassegna tutte le auto diesel compatte ancora in vendita (di segmento B e C), le ultime ancora presenti nei listini e con un prezzo di acquisto compreso entro i 25.000 euro. Eccole a voi, in ordine crescente di prezzo.

Dacia Duster - 19.500 euro

La meno costosa delle auto diesel oggi disponibili sul mercato è la Dacia Duster, il SUV compatto del marchio rumeno che sfrutta il motore 1.5 turbodiesel a quattro cilindri da 116 CV per avere un prezzo di listino che parte da 19.500 euro.

Dacia Duster

Parliamo della Dacia Duster 1.5 dCi 115cv 4x2 Essential che per la cifra citata offre cambio manuale a 6 marce, trazione anteriore, vernice pastello Bianco Ghiaccio, cerchi in acciaio da 16", alzacristalli elettrici anteriori, climatizzatore manuale, fari fendinebbia e cruise control.

Il consumo omologato nel ciclo misto WLTP è pari a 4,8 l/100 km e con un serbatoio da 50 litri può vantare un'autonomia teorica di 1.041 km.

Renault Clio - 19.900 euro

Appena sottoposta a restyling, la Renault Clio rimane ancora fedele alla motorizzazione diesel, con il noto 1.5 turbodiesel in versione da 100 CV che le permette di proporsi a listino a partire da 19.900 euro.

Renault Clio

L'allestimento con questo prezzo è quello della Clio dCi 100 evolution che ha di serie la vernice metallizzata Orange Valencia, i cerchi in acciaio da 16", i fari performance LED+, la strumentazione digitale da 7", vetri elettrici anteriori e posteriori, climatizzatore manuale, cambio manuale a 6 rapporti, sedile conducente regolabile in altezza e cruise control.

Con un consumo omologato WLTP di 4,2 l/100 km e un serbatoio da 39 litri di gasolio può percorrere in teoria 928 km con un pieno.

Citroen C3 - 20.900 euro

In vendita dal 2017 e ristilizzata nel 2020, la Citroen C3 mantiene in gamma la motorizzazione 1.5 turbodiesel quattro cilindri da 102 CV con cui è offerta a un prezzo base di 20.900 euro.

Citroen C3

La cifra è relativa alla Citroen C3 BlueHDI 100 manuale 6 rapporti in allestimento You! che include nella sua dotazione i cerchi in acciaio da 15", la vernice metallizzata Soft Sand, il climatizzatore manuale, i vetri elettrici anteriori, i fari fendinebbia e il cruise control.

Il consumo omologato è di 4,5 l/100 km e questo significa che col suo serbatoio da 42 litri può arrivare a percorrere 933 km con un pieno di gasolio.

Citroen C3 Aircross - 24.650 euro

Ancora un 1.5 turbodiesel, questa volta da 110 CV, ancora un'auto francese a gasolio. Si tratta della Citroen C3 Aircross che ha un listino base di 24.650 euro, promozioni escluse.

Citroen C3 Aircross

Nello specifico il prezzo è quello della C3 Aircross BlueHDI 110 manuale 6 rapporti Feel che ha di serie vernice metallizzata Voltaic Blue, cerchi in acciaio da 16", climatizzatore manuale, fari a LED, alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, barre al tetto, fari fendinebbia, sensori di parcheggio posteriori e cruise control.

Con un consumo misto WLTP di 4,8 l/100 km e un serbatoio da 45 litri di gasolio può percorrere in teoria 937 km con un pieno.

Fiat Tipo - 25.200 euro

L'unica auto compatta diesel italiana in questo breve elenco è la Fiat Tipo hatchback che col suo motore 1.6 turbodiesel da 130 CV è la più potente del lotto e supera di pochissimo il limite dei 25.000 euro: il prezzo di listino parte infatti da 25.200 euro.

Fiat Tipo

La cifra è quella che serve per comprare la Fiat Tipo 1.6 Mjt 130cv 6M S&S che si caratterizza per il colore di serie Arancio Paprika metallizzato, i cerchi in acciaio da 16", climatizzatore automatico, cambio manuale 6 marce, Radio Uconnect Tablet 7'', quattro vetri elettrici, Lane Control e cruise control.

L'omologazione WLTP indica un consumo misto di 4,6 l/100 km che unito ai 50 litri del serbatoio permette di toccare i 1.086 km di autonomia teorica con un pieno.