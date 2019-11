2 / 11

Le prime foto spia della nuova Octavia sono state scattate per la prima volta dai nostri fotografi nel marzo 2019. All'inizio i prototipi - generosamente camuffati - sono stati testati lontano da occhi indiscreti su strade innevate poi, dopo qualche mese, al caldo e "appariscenti" con camuffature multicolore a coprire solo parte della carrozzeria. Strano come tutti i muletti avvistati siano in carrozzeria station wagon.