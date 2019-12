Secondo Mitsubishi, la Outlander PHEV è “il SUV ibrido plug-in più venduto al mondo”: sicuramente la sua tecnologia ibrida con trazione integrale non si trova spesso in vetture di questa categoria, ed è interessante l’offerta che la casa propone per l’acquisto di una vettura nuova entro il 31 dicembre. In pratica, si tratta di un forte sconto sul listino, che viene calcolato sommando lo sconto della casa e il bonus statale: il prezzo scende così fino a 33.440 euro, vale a dire 11.500 euro di meno.

Vantaggi

In questo periodo, per un SUV di dimensioni medio-grandi per i nostri mercati, la compresenza di un motore a benzina da 2,4 litri e due motori elettrici, che garantiscono oltre 224 CV e la trazione integrale, può essere una scelta moderna, con i vantaggi legati alla possibilità di poter funzionare anche a zero emissioni fino a 57 km. Lo sconto può ridurre fortemente il costo per l'acquisto.

Svantaggi

In questo caso, l’offerta indicata non riguarda un finanziamento, da concordare con la concessionaria, ma il prezzo di partenza, condizionato però ad un fattore: la disponibilità del bonus statale con rottamazione. Senza di questo, lo sconto risulta sensibilmente inferiore. Il prezzo indicato, in ogni caso, è quello di partenza, destinato a salire in presenza di accessori in più.