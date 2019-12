L’Alfa Romeo Stelvio restyling arriverà nelle concessionarie italiane all'inizio del 2020. Da fuori solo i più attenti noteranno i cambiamenti, con il C-SUV del Biscione che si aggiorna soprattutto a livello di contenuto. Dopo avervi detto come va con la nostra prova su strada ecco le ultime informazioni su motorizzazioni, allestimenti e prezzi con quest’ultimi che, nella versione base, calano di 800 euro rispetto al MY uscente: si parte da 47.500 euro per la 2.2 diesel da 160 CV e cambio automatico a 8 rapporti.

7 allestimenti disponibili

La versione base Stelvio - disponibile solo sul 2.2 diesel da 160 CV con trazione posteriore - monta di serie cerchi da 17”, fari posteriori a LED, doppio terminale di scarico cromato, climatizzatore bizona, sensori di parcheggio posteriori, schermo TFT a colori da 7” nella strumentazione e da 8,8” per il sistema di infotainment con Alfa Connected Services e radio DAB. Capitolo sicurezza: sono di serie la frenata automatica d’emergenza, il Lane Departure Warning, il Forward Collision Warning e l’Integrated Brake System.

Lo step successivo è rappresentato dall’allestimento Super - anche questo disponibile solo sulla motorizzazione di cui sopra a partire da 50.500 euro - che aggiunge cerchi da 18”, fari bi-xeno e compatibilità con Android Auto ed Apple CarPlay.

L’allestimento Business - disponibile su tutte le motorizzazioni ad eccezione del benzina e del diesel più potenti a partire da 51.500 euro - è dedicato alle flotte e aggiunge, rispetto al Super, il cruise control adattivo, l’accesso keyless e la presa da 12 V nel bagagliaio.

L’allestimento Sprint parte da 56.000 euro col diesel da 190 CV e prevede sedili in pelle e tessuto, un nuovo volante sportivo in pelle, cruise control adattivo, pinze freno nere firmate Brembo, cerchi in lega da 19”, sensori di parcheggio anteriori e telecamera posteriore.

L'Executive parte da 57.000 euro e, rispetto alla Business, monta di serie un nuovo volante sportivo in pelle, l’Active Blind Spot, il sistema di mantenimento attivo della corsia, il Driver Attention Assist, il riconoscimento della segnaletica stradale e gli abbaglianti ad accensione automatica.

L’allestimento Ti top di gamma - disponibile sul benzina da 280 CV e sui diesel da 190 e 210 CV a partire da 64.200 euro - offre di serie paraurti e passaruota dedicati, il volante riscaldato, inserti in legno sulla plancia, il Traffic Jam Assist, l’Intelligent Speed Control e la ricarica wireless per il telefono.

Ad affiancare la troviamo la Stelvio Veloce che, disponibilecsul benzina da 280 CV e sul diesel da 210 ad un prezzo di partenza di 64.200 euro, aggiunge il volante riscaldato, cerchi in lega da 20”, nuovi paraurti e passaruota, il sistema di infotainment Alfa Connect con schermo da 8,8”, il riconoscimento della segnaletica stradale, l’Active Blind Spot e il sistema di mantenimento attivo della corsia.

I motori

Un diesel e un benzina, tutti omologati Euro 6D – Temp, disponibili rispettivamente in 4 e 2 step di potenza e tutti abbinati al cambio automatico ZF a 8 rapporti. La gamma a gasolio è composta dal 2.2 da 160, 190 (le uniche due motorizzazioni abbinabili alla trazione posteriore) e 210 CV mentre la benzina conta sul 2.0 turbo da 200 e 280 CV entrambe a quattro ruote motrici. Non mancherà ovviamente una versione aggiornata della potentissima Quadrifoglio da con il 2.9 V6 da 510 CV in arrivo nel 2020.

Il listino dell’Alfa Romeo Stelvio model year 2020: