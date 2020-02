Tra le più recenti novità di Fiat c’è sicuramente l’introduzione delle inedite versioni Mild Hybrid, una proposta in più nel settore delle vetture parzialmente elettrificate; appena uscite e già in promozione, come dimostra ad esempio l’offerta sulla Panda City Cross 1.0 70 CV Hybrid che scade il 29 febbraio 2020. Senza versare anticipo, il finanziamento Be-Hybrid prevede uno sconto sul listino fino a 10.900 euro, vale a dire 72 rate mensili da 196 euro (TAN fisso 6,45%, TAEG 9,33%) a totale copertura del credito.

Vantaggi

Per un’auto di successo come la Panda, e nella più recente versione ibrida, arriva subito una promozione senza anticipo e rata finale, e con una rata inferiore ai 200 euro, grazie allo sconto sul listino che, con il finanziamento, arriva fino a 4.200 euro. Come dire che, anche senza un usato in permuta, si può acquistare totalmente una nuova Panda investendo circa 2.400 euro ogni anno per 72 mesi.

Svantaggi

I limiti sono pochi: il tasso di interesse un po’ più alto della media, alcune spese in più da tenere in considerazione come IPT e PFU, e soprattutto l’offerta limitata alle vetture in pronta consegna da immatricolare a fine mese, che potrebbero costare di più per dotazioni ed allestimenti.