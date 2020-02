Mercedes ha accumulato negli anni l’esperienza dei leasing aziendali, così come molte altre case premium: perché dunque non promuovere offerte simili anche tra i privati? Fino al 29 febbraio 2020, Mercedes mette in evidenza nel sito ufficiale l’offerta myDrivePass, che è appunto molto simile ad un leasing aziendale, con la principale differenza nei valori comprensivi di IVA.

La Mercedes Classe A 180 d, in allestimento Sport e con cambio automatico, si può acquistare senza versare alcun anticipo con un listino di 26.838 euro, ridotto di 4.000 euro grazie all’ecoincentivo Mercedes.

Le rate mensili da pagare, corrispondenti al canone leasing, sono quindi 35 da 385 euro (TAN fisso 3,90%, TAEG 4,87%) per un chilometraggio massimo di 60.000 km. Il valore finale di riscatto è di 15.885 euro, con libertà di restituzione della vettura.

Vantaggi

L’anticipo zero, lo sconto di 4.000 euro e la rata di 385 euro con un tasso inferiore al 4% sono dei buoni vantaggi, considerando anche l’immagine di marca e il valore della vettura.

Oltretutto, l’importo della rata è modulabile in relazione ai servizi che si intendono dilazionare, come assicurazione e manutenzione, e solo il contratto deve essere attivato entro fine mese, mentre l’immatricolazione può slittare al 31 marzo.

La A 180 d è anche esente da ecotassa, così come tutte le Classe A ad eccezione delle AMG.

Svantaggi

Trattandosi di 4.000 euro di ecoincentivo, è evidente che si dovrà offrire qualcosa in cambio: per accedere a questa offerta, occorre fornire in permuta una vettura intestata al proprietario da almeno 6 mesi, immatricolata da Euro 0 a Euro 5.

La disponibilità è limitata e non cumulabile con altre offerte in corso: le vetture disponibili avranno sicuramente opzioni in più, così come è probabile che vengano proposti servizi aggiuntivi che possono far alzare la rata anche sensibilmente.