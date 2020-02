2 / 12

La nuova Audi S3 base è parecchio più potente della Volkswagen Golf GTI con i suoi 310 CV. Riprende il sistema di trazione integrale con frizione multidisco già visto sulla TT solo che ottimizzato per sopportare uno sforzo maggiore. Audi parla di un sistema in grado di inviare fino al 100% della potenza su ciascuno degli assi in caso di perdita di aderenza con la coppia che in condizioni normali è equamente distribuita 50 e 50.