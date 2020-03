Alcune case automobilistiche tedesche hanno tenuto, in questa settimana appena trascorsa, le conferenze stampa annuali sui risultati del 2019 e per dare uno sguardo al futuro. Volkswagen ha fatto intuire che la prossima generazione di Amarok sarà imparentata con i pick-up Ford, mentre BMW ha annunciato che la prossima Serie 7 sarà completamente elettrica.

Audi non è stata da meno e ha annunciato i nomi di alcune delle 20 nuove auto che arriveranno sul mercato alla fine dell'anno.

Restyling di metà carriera per la Q2

Bram Schot, presidente del Consiglio di Amministrazione, ha subito anticipato il restyling del crossover più piccolo in gamma, la Q2, non una grande sorpresa per gli addetti ai lavori considerando che i muletti sono già stati avvistati impegnati nei test sulla neve. Cambieranno i fari anteriori e posteriori che riprenderanno l'attuale family feeling del marchio e i paraurti avranno una forma leggermente diversa. Ha annunciato anche che non ci saranno Audi RS con un motore a quattro cilindri, per cui dimentichiamoci di eventuali RS Q2 o RS1 Sportback.

Anche la Q5 avrà la sua versione coupé

La notizia bomba conferma un'indiscrezione di qualche giorno fa: è in fase di progettazione infatti la versione coupé del SUV medio della gamma, la Q5, che si chiamerà Q5 Sportback seguendo le orme della più piccola Q3. Andrà a confrontarsi con la BMW X4 e la Mercedes GLC Coupé, si baserà sul restyling della Q5 normale che presto vedremo e dovrebbe arrivare anche nelle versioni più cattive SQ5 Sportback - contro X4 M40i e GLC 43 AMG - e, probabilmente, RS Q5.

Tra le ibride plug-in la S3, la A3 Sedan e la e-tron GT

Schot ha affermato inoltre che arriveranno quattro nuovi modelli ibridi plug-in prima della fine del 2020: tra questi, probabilmente ci saranno la nuova S3 Sportback, di cui sono già stati rilasciati i dettagli tecnici completi e le prime immagini, la e-tron GT rivale di Porsche Taycan e Tesla Model S, e la A3 Sedan. Verrano introdotti circa 20 nuovi modelli quest'anno, inclusi cinque completamente elettrici.