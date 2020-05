Riprendono con forza le iniziative promozionali sull’acquisto di auto nuove, dopo le chiusure per l’emergenza Coronavirus: con il claim “Ripartiamo insieme” anche Jeep propone la sua offerta sull’intera gamma modelli:

Particolarmente conveniente appare quanto offerto sul modello di ingresso, la Jeep Renegade 1.0 benzina da 120 CV con cambio manuale e in versione Longitude. L’offerta, valida fino al 31 maggio, promette tre vantaggi piuttosto rari in questo periodo: zero anticipo, zero interessi e zero rate nel 2020, con polizza furto e incendio inclusa.

Nel dettaglio, questa Renegade è proposta con prezzo promozionale di 19.487 euro, senza IPT e PFU; non serve versare un anticipo, e le rate sono differite di 240 giorni dall’acquisto. Partendo quindi da gennaio 2021, i canoni ammontano a 299 euro ciascuno per 41 mesi (TAN 0%, TAEG 4,17%).

Al termine, la consueta rata finale da 9.833,64 euro, come sempre valida come valore futuro garantito anche per l'acquisto di un’auto nuova. Per questo importo, c’è un limite chilometrico: 60.000 km, con 0,10 euro per ogni chilometro percorso in più.

Vantaggi

Niente anticipo e pagamento a gennaio, con rate senza interessi fino alla maxi rata finale dopo quattro anni, e su un prezzo scontato; nessun vincolo rottamazione o cessione usato, e in più la polizza pneumatici plus e furto e incendio, quantificata nell’esempio in 1.830,17 euro per un residente a Bologna. Non si può dire che non sia un’offerta di attacco, che ha pochi esempi analoghi in questo periodo, anche all’interno dello stesso gruppo FCA.

Svantaggi

Volendo cercare degli svantaggi, si può considerare qualche spesa in più da tenere in considerazione: quella degli oneri fissi o territoriali può essere trascurabile, mentre potrebbe essere più alto rispetto all’esempio l’importo iniziale, perché l’offerta è valida solo sulle vetture disponibili, e quindi con motorizzazioni e allestimenti già definiti.

In sinstesi