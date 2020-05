Facciamo il punto: ad oggi non esiste un kit ufficiale Toyota Supra nel catalogo Lego. Nemmeno la serie Speed ​​Champions, sotto la divisione Creator Expert, né la Lego Technic ha qualcosa di vagamente simile alla coupé giapponese. Non esiste niente neanche nei kit più vecchi ritirati dal mercato.

Vero è che non mancano modelli notevoli come le Porsche 911, varie Ferrari, Lamborghini e una delle ultime arrivate è la strabiliante Land Rover Defender. Il fatto è che quanto a popolarità la Supra ha poco da invidiare a tutte le auto sopra citate.

L'idea

Dalla serie "The Fast and the Furious" dei primi anni 2000 arriva l'idea di far rivivere la Toyota Supra di Paul Walker, la versione cabrio della Mark IV che ha catapultato questo modello verso la leggenda. Non si tratta, però, di un progetto che arriva direttamente da Lego.

L'utente M. Davanchi ha avviato il progetto sul sito Lego Ideas, ma per farlo diventare realtà c'è bisogno del supporto degli appassionati. Si tratta, infatti, di uno di quelle idee che gli utenti della piattaforma "abbozzano" e mettono al vaglio dei creatori per farli diventare, in caso di alto gradimento, dei modelli ufficiali della serie dedicata ai motori.

Come fare

A livello di dettagli è interessante notare come sul corpo da 22 cm della replica ci siano le grafiche che arrivano direttamente dall'auto comparsa nella pellicola. I dettagli arrivano anche ai sedili bicolore nell'abitacolo.

Forse le proporzioni non corrispondono esattamente a quelle della Supra. Considerando, però, che già questo prototipo è fatto con mattoncini arancioni originali Lego, bisogna ammettere che lo sforzo sia lodevole.

Attualmente il progetto ha raccolto 223 consensi e sono rimasti altri 400 giorni per raccogliere un totale di 1.000 voti. Se vi piace fate un salto sul sito Lego Ideas e date il vostro contributo.