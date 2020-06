L'apertura degli ordini e la pubblicazione dei listini ufficiali della Volkswagen ID.3 1ST Edition che ha un prezzo base di 37.350 euro permette ora di fare un confronto più preciso con la nuova Golf 8.

Auto elettrica contro auto tradizionale, una sfida fra le compatte di casa Volkswagen che segna uno storico bivio per la mobilità di domani. Un duello epocale che parte con il prezzo e che ha un esito un po' a sorpresa. Seguiteci e lo scoprirete.

Elettrica o tradizionale?

I clienti si trovano ora di fronte alla scelta: ID.3 o Golf? Elettrica o termica? Trazione posteriore o anteriore? Dubbi quasi amletici che vogliamo provare a sciogliere andando a fare un confronto di prezzo fra le due, contando anche l'Ecobonus statale. Per completare il parallelo abbiamo fatto anche un confronto di prestazioni da cui emerge l'ancora problematico divario di autonomia fra auto elettrica e termica.

Occorre poi ricordare che in alcune regioni, province e città esistono incentivi locali destinati alle auto elettriche (qui alcuni esempi), mentre in pochi casi le auto mild hybrid come la Golf 1.5 eTSI godono di sconti all'acquisto che trovate qui. Chi può avere gli incentivi regionali o comunali scoprirà che l'auto elettrica diventa ancora più conveniente.

Ecobonus fino a 6.000 euro per la ID.3

Ricordiamo infatti che per tutto il 2020 e il 2021, salvo improbabili modifiche dell'ultimo momento causa emendamenti al Decreto Rilancio, le auto elettriche godono in tutta Italia dello sconto dell'Ecobonus, variabile tra 6.000 e 4.000 euro a seconda che si abbia o meno una vecchia auto da rottamare.

Anche la Volkswagen ID.3 nella sua versione di lancio 1st Edition ottiene questo incentivo statale (da cui l'asterisco in copertina sul prezzo) e può costare 33.350 euro o 31.350 euro perché rientra nel limite dei 61.000 di listino, mentre per vedere la Golf 8 con l'Ecobonus (fra 2.500 e 1.500 euro) occorre attendere la nuova GTE che è ibrida plug-in.

Un confronto a parità di dotazioni

Ad oggi il confronto di prezzo che si può fare fra la Volkswagen ID.3 e la nuova Golf riguarda la mild hybrid 1.5 eTSI 150 CV e la classica turbodiesel 2.0 TDI 150 CV. Per poter fare un paragone corretto bisogna però cercare di pareggiare le dotazioni di ID.3 e Golf, partendo ad esempio dalla trasmissione a rapporto unico dell'elettrica che può essere bilanciata solo dal cambio DSG della Golf.

Un dato che non è invece possibile avvicinare fra le due è la potenza, nettamente superiore sulla ID.3 con i suoi 204 CV, mentre la Golf per ora non supera i 150 CV; ad avvicinarle ci penseranno fra alcuni mesi le nuove Golf GTD, GTE e GTI da 200 e 245 CV.

ID.3 contro Golf mild hybrid

Partiamo dalla versione d'accesso della Volkswagen ID.3 1st Edition (le altre sono la 1st Edition Plus e la 1st Edition Max) che ha batteria da 58 kWh, un prezzo di 37.350 euro ed è già molto accessoriata.

Ci sono cerchi in lega da 18", fari full LED con funzione cornering, climatizzatore automatico bizona, Lane Assist, Light Assist, Keyless Go, navigatore "Discover Pro", sedili anteriori riscaldati e selezione del profilo di guida.

ID.3 1st Edition Golf 1.5 eTSI DSG Style Prezzo di listino

(equipaggiamenti simili) 37.350 euro 36.595 euro Prezzo con Ecobonus

(senza rottamazione) 33.350 euro " Prezzo con Ecobonus

(con rottamazione) 31.350 euro "

Per avere dotazioni vicine sulla Golf occorre scegliere la mild hybrid 1.5 eTSI EVO ACT DSG in allestimento Style che di base costa 33.000 euro. Aggiungendo optional e dotazioni che sono presenti di serie sulla ID.3 il prezzo della Golf arriva a quota 36.595 euro, ma senza la possibilità di avere sedili riscaldati come gli ugelli lavavetro e il volante e gli aggiornamenti software online.

In questo modo la Volkswagen ID.3 costa 755 euro più della Golf, ma andando a sottrarre lo sconto dell'Ecobonus arriviamo ad un'elettrica che costa come minimo 31.350 euro, ovvero 5.245 euro meno della nuova Golf mild hybrid.

ID.3 contro Golf diesel

Lo stesso confronto lo possiamo fare anche fra la ID.3 e la Golf diesel, in particolare la 2.0 TDI SCR Style DSG da 150 CV che di base costa 36.100 euro.

ID.3 1st Edition Golf 2.0 TDI 150 CV DSG Style Prezzo di listino

(equipaggiamenti simili) 37.350 euro 39.695 euro Prezzo con Ecobonus

(senza rottamazione) 33.350 euro " Prezzo con Ecobonus

(con rottamazione) 31.350 euro "

Anche in questo caso occorre aggiungere un po' di optional a pagamento sulla Golf per avvicinare le dotazioni delle due ed ecco che il prezzo della golf diesel con cambio automatico arriva a quota 39.655 euro. Il sovrapprezzo della nuova Golf diesel sulla ID.3 1st Edition scontata con Ecobonus arriva così a 8.345 euro.

Prestazioni a confronto

Un ultimo confronto utile per la scelta è quello che riguarda invece le misure, le potenze e le prestazioni, dati che sono comunque indicativi sul tipo di auto che si va ad acquistare.

ID.3 1st Edition Golf 1.5 eTSI DSG Style Golf 2.0 TDI DSG Style Motore Elettrico sincrono 4 cilindri benzina, 1.498 cc + elettrico 4 cilindri diesel, 1.968 cc Potenza 204 CV 150 CV 150 CV Coppia 310 Nm 250 Nm 360 Nm Trazione Posteriore Anteriore Anteriore Cambio Monomarcia Automatico doppia frizione, 7 marce Automatico doppia frizione, 7 marce Velocità 160 km/h 224 km/h 223 km/h Accelerazione 0-100 km/h 8,0 secondi 8,5 secondi 8,8 secondi Autonomia 420 km 1.041 km 1.351 km Lunghezza 4,26 m 4,28 m 4,28 m Larghezza 1,80 m 1,78 m 1,78 m Altezza 1,55 m 1,49 m 1,49 m Capacità bagagliaio 385 - 1.267 litri 380 - 1.237 litri 380 - 1.237 litri

Visto che il parallelo include anche un'elettrica pura abbiamo aggiunto il dato dichiarato dell'autonomia con un pieno di batteria, paragonato con la percorrenza massima ottenibile dalle due Golf, benzina mild hybrid e diesel, sulla base del consumo omologato e della capacità del serbatoio.