In esclusiva per i clienti della nuova Fiat 500 Elettrica, FCA Bank e Leasys mettono a disposizione un servizio particolare di noleggio. Si chiama My Dream Garage e sostanzialmente permette di noleggiare "quando serve" un modello del Gruppo FCA fra quelli disponibili, fino a un massimo di 60 giorni nell'arco di un anno, volendo anche un solo giorno per volta. Ecco come funziona.

Modelli di tutto il Gruppo

Il garage virtuale dell'app comprende 13 modelli del gruppo italo-americano, un paio per ogni segmento. Sono compresi i fuoristrada Jeep, le più sportive come Alfa Romeo Giulia, Alfa Romeo Stelvio e Maserati Levante, ma anche il Ducato per eventuali esigenze di trasporti di una certa stazza.

Ecco la lista completa dei veicoli:

Dove si scarica e quanto costa

Per accedere al servizio ci sono quattro livelli di abbonamento annuale, il più completo dei quali si chiama Platinum: questo permette di scegliere indistintamente fra tutti i 13 modelli, compresi quelli premium come la Levante. Per la Giulia e la Stelvio, invece, è sufficiente l'abbonamento Gold.

I prezzi vanno dai 99 euro al mese dell'abbonamento base, arrivando ai 299 euro al mese dell'abbonamento Platinum, e tutto dipende da quali veicoli si aggiungono al proprio garage virtuale.

Ad esempio, scegliendo solo l'Abarth 124 e la Giulia l'abbonamento rimane Gold, mentre aggiungendoci la Levante o la Wrangler si passa in automatico all'abbonamento Platinum.

L'app è scaricabile gratuitamente dal Play Store per Android, mentre la versione per iOS è ancora in sviluppo e arriverà presto. Va ricordato che il servizio è - come anticipato all'inizio - riservato ai soli clienti della Fiat 500 Elettrica.