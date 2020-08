Stiamo per entrare nel weekend di Ferragosto e con lui inizieranno le operazioni per il controesodo, con gli italiani pronti a tornare a casa dopo le ferie.

Tutto questo si tradurrà in traffico tutto sommato regolare verso le località di villeggiatura, mentre in direzioni delle grandi città ci potranno essere code e rallentamenti. Ma vediamo nello specifico quali sono le previsioni del traffico per il weekend del 15 e 16 agosto.

Sabato 15 agosto

A Ferragosto in Italia difficilmente ci si muove e anche questo strano 2020 non vuole fare eccezione. Così la situazione traffico per il 15 agosto sarà tranquilla per quasi tutto il giorno. Le previsioni danno bollino giallo verso i luoghi di villeggiatura per la mattina, mentre nel pomeriggio inizierà ad esserci qualche lieve rallentamento (ancora una volta da bollino giallo) in direzione delle grandi città.

Domenica 16 agosto

Situazione da calma piatta in autostrada viaggiando verso località turistiche: bollini verdi per tutto il giorno. Situazione inversa invece in direzione grandi città: domenica infatti inizierà ufficialmente il controesodo e si segnalano bollini rossi per mattina e pomeriggio, mentre la sera la situazione tornerà normale.

Le previsioni del tempo

Sarà un Ferragosto all’insegna del caldo su tutta Italia, con sole quasi ovunque e giusto qualche timida nuvola su Liguria, Alto Adige e Toscana. Temperature massime in aumento, con picco di 40° in Sicilia. Domenica il sole la farà ancora da padrone, tranne che sulle Alpi Occidentali, con possibilità di rovesci su Valle d’Aosta e Piemonte.

Viaggiare informati

Per conoscere in tempo reale la situazione del traffico e dei lavori sulla rete autostradale potete scaricare la app MyWay, oppure affidarvi a navigatori satellitari online come Waze e Google Maps. Potete poil collegarvi a IsoRadio (FM 103,3) e sul sito di Autostrade per l'Italia.