Non sono poche le offerte di ottobre dedicate ad un modello di punta per la gamma Jeep come la recente Compass: sostanzialmente, fino al 31 ottobre, si alternano promozioni di noleggio a lungo termine, oppure di finanziamento con mini rate e maxi rata finale.

In più, si distinguono le promozioni per le versioni Plug-in Hybrid, che possono contare sul contributo statale, soggetto ad esaurimento ma con maggiori disponibilità per le vetture meno inquinanti. Vediamo quest’ultimo tipo di offerta su una Jeep Compass Limited 1.3 4xe Plug-in Hybrid, dal prezzo di listino iniziale di 44.400 euro.

Il prezzo promozionale scende fino a 36.800, perché l’ecobonus comprende uno sconto di 2.000 euro + IVA e l’incentivo statale: quest'ultimo, con la rottamazione di un veicolo inquinante, ammonta all’importo massimo di 4.500 euro.

A questo punto, il finanziamento Jeep Flexi Excellence prevede un anticipo di 5.000 euro, e 48 mesi di rate mensili da 329 euro (TAN 4,99%, TAEG 5,97%), scegliendo il pagamento delle prima rata dopo 30 giorni - ma si può optare per il pagamento a 3 o 6 mesi.

La rata finale è di 22.458,39 euro, per un totale di 60.000 km, e 0,10 euro per ogni chilometro in più.

Vantaggi

Sulla Compass ibrida questa offerta consente uno sconto notevole sul listino iniziale, con un pagamento proporzionalmente non altissimo per i primi quattro anni.

Singolare, rispetto ad altre offerte del periodo, la possibilità di scegliere quando pagare la prima rata: un bel vantaggio in caso per valutare il momento giusto per l’avvio del finanziamento.

Svantaggi

Il listino di questa Jeep non è bassissimo, per cui nella promozione ufficiale l’anticipo è di 5.000 euro, non sostituibile con una permuta in questo caso, che prevede la rottamazione.

Per assurdo, potrebbe essere più interessante ottenere meno bonus statale (1.500 euro senza rottamazione), ma dare indietro un veicolo dal valore maggiore.

In sintesi

Modello (esempio) Jeep Compass Limited 1.3 4xe Plug-in Hybrid Promozione Jeep Flexi Excellence, incentivo statale Scadenza 31 ottobre 2020 Listino 44.400 euro Listino scontato 36.800 euro Servizi aggiuntivi Non indicati Anticipo 5.000 euro Rate 48 da 329 euro dopo 30 giorni; la prima rata può essere pagata anche dopo 3 o 6 mesi TAN 4,99% TAEG 5,97% Maxi rata finale (VFG) 22.458,39 euro Limite chilometrico 60.000 km; 0,10 euro per ogni km in più Limitazioni e condizioni Questo esempio prevede la rottamazione di un veicolo inquinante