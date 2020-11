Perfetto per un antagonista di James Bond. Questa forse è la descrizione più adatta a questo speciale Land Rover Defender, al quale Vossen Wheels ha dedicato un look quasi furtivo e total-black.

Ed è "total" nel vero senso della parola: non solo il colore della carrozzeria è in nero opaco, ma anche i cerchioni Hybrid Forged HF-2 a "Y" da 20 pollici sono stati verniciati di nero, mentre i finestrini sono stati oscurati quasi completamente.

"Furtivo", ma potente e ibrido

I cerchioni sono stati forgiati con un sistema molto particolare: il nome "Hybrid Forged" si riferisce al processo di creazione utilizzato da Vossen, che si serve di una ruota fusa e di rulli idraulici per dar vita al cerchione. Questo sistema migliora la struttura dell'alluminio, garantendo più resistenza.

Di recente, Land Rover ha aggiunto qualche opzione in più alla gamma motori del Defender: fra queste c'è l'ibrido P400e, che unisce un propulsore 2.0 turbo quattro cilindri a un motore elettrico, per una potenza combinata di 409 CV.

Fotogallery: Uno speciale Land Rover Defender in nero opaco

14 Foto

L'autonomia dichiarata in modalità elettrica è di 43 km, mentre l'accelerazione da zero a 100 km/h richiede solo 5,6 secondi: un valore di tutto rispetto per un fuoristrada che non ha le alte prestazioni fra le sue assolute priorità.

C'è anche un diesel ibrido, 3.0 sei cilindri in linea, da 305 CV e 650 Nm di coppia. A livello di prestazioni, può portare un Defender 90 da zero a 100 km/h in 6,7 secondi.