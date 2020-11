La collaborazione nel mondo del tuning non è propriamente all'ordine del giorno, ma spesso le buone idee si possono replicare, pur rimanendo fedeli a se stessi.

Anche perché, in base all'esperienza dei vari tuner, sono molti i clienti che si presentano con le idee chiare relativamente alla connotazione estetica che vorrebbero dare alla propria auto. Magari ispirati da qualche immagine trovata sui social.

Vilner Garage Vs. Milltek

La vettura protagonista di questa singolare rielaborazione estetica è la Volkswagen up! GTI. Mentre a metterci mano è stato lo specialista del settore Vilner Garage. Factory bulgara che spazia dalle auto compatte come la piccola di Wolfsburg a sportive del calibro di Bentley. Progetti che hanno nel design il cuore dell'elaborazione.

Fotogallery: Volkswagen up! GTI by Vilner Garage

14 Foto

Questa volta però non è tutta farina del suo sacco, essendo il design della up! GTI frutto dell'esperienza di un altro celebre preparatore: Milltek. Il tuner britannico è solitamente più avvezzo alla preparazione meccanica, ma questa volta deve aver fatto centro per attirare l'attenzione di Vilner Garage e del suo cliente.

Guardare fuori

L'evoluzione della piccola tedesca si concentra essenzialmente sul lato estetico. Di fatto a bordo rimane fedele a stessa, con il tartan scozzese tipico della Golf GTI sin dagli albori. E lo stesso vale per la meccanica, in cui è il 3 cilindri 1.0 TSI da 115 cavalli a dettare legge. Si è deciso sostanzialmente di lasciare tutto com'era prima, senza entrare nel dettaglio tecnico come ha fatto Milltek.

Da cui è stata invece ripresa la grafica degli esterni, rielaborata secondo i canoni di Vilner Garage. Ha aggiunto quadrilateri dalla forma spezzata modificandone la disposizione, in modo tale da non rendere il progetto semplicemente una replica. Il numero 21 protagonista della variante preparata dal tuner britannico, è stato sostituito con il 35 (secondo il desiderio del cliente).