Sembra che la Volkswagen Passat sia destinata a non avere un’erede, almeno per quanto riguarda la versione berlina. Una notizia che arriva come un fulmine a ciel sereno, colpendo uno dei modelli più longevi non solo della Casa tedesca, ma di tutto il panorama automotive mondiale.

Nata nel 1973 infatti la media di Wolfsburg non rientrerebbe più nei piani per il futuro, almeno stando a quanto scritto da Automotive News. I motivi sono sempre i soliti: avanzata dei SUV e investimenti nell’elettrico. Ma non solo.

Cambio di programma

Inizialmente infatti Volkswagen aveva previsto di trasferire la produzione della nuova generazione Passat da Emden, Germania, a un nuovo impianto del gruppo In Turchia. Purtroppo però i conflitti in Siria hanno costretto il Gruppo a cambiare i propri piani, decidendo in ultima analisi di trasferire la produzione a Bratislava, dove verrà investito un miliardo di euro circa per ammodernare lo stabilimento e dove viene assemblata la Skoda Superb.

Proprio l’ammiraglia ceca sarebbe alla base (tra le altre cose) della decisione di non produrre più la Passat berlina, per non creare competizione interna. Anche perché il mercato delle 3 volumi medie è in lento ed inesorabile declino, a meno che non ci si chiami Audi A4, BMW Serie 3 e Mercedes Classe C, anche loro però messe sempre più in ombra dai SUV.

A sopravvivere dovrebbe essere la Passat Variant, la versione station wagon, per la quale potrebbe esserci futuro anche dopo il 2023, quando l’attuale generazione andrà in pensione. A seguire il medesimo destino dovrebbe essere anche la Arteon, con la berlina destinata ad abbandonare la produzione e la shooting brake alla quale potrebbe essere data un’altra possibilità.

Contano solo i SUV

Ma la vera motivazione, come accennato all’inizio, riguarda la sempre maggiore importanza dei SUV all’interno di tutti i costruttori. La casella lasciata libera dalla Passat infatti sarà occupata da un nuovo modello assetto rialzato, probabilmente posizionato tra Tiguan e Touareg. Che si tratti del muletto visto qualche giorno fa?

Ma se non siete fan di SUV e affini c’è una buona notizia: nel 2023 arriverà infatti una nuova station wagon basata sulla Space Vizzion ID concept, vista lo scorso anno al Salone di Los Angeles. E si, come avrete capito dalla sigla ID, sarà 100% elettrica.