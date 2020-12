Le feste di Natale si avvicinano e anche Waze, la app di navigazione social, si aggiorna con un nuovo look a tema natalizio, che aggiorna icona e sfondi visualizzati sulla mappa.

Novità che prevedono la possibilità, fino al 31 dicembre, di attivare l'icona della slitta di Babbo Natale al posto della classica a forma di auto, oppure cambiare la voce delle indicazioni selezionando quella di Babbo Natale, ma solamente in inglese.

Come modificare la grafica di Waze

Per utilizzare l'icona della slitta basta andare nella sezione Visualizzazione Mappa e poi Icone Auto e selezionarla dalla lista, mentre per ascoltare la voce di Santa Claus indicarci la direzione da seguire per giungere a destinazione basta selezionare "Santa" dal menù "Voci e suoni".

La personalizzazione di Waze aumenta così ancora una volta, con versioni speciali a tempo limitato che seguono altre icone speciali come quella disponibile - sempre per un periodo limitato - utilizzata in occasione dell'aggiornamento con le colonnine di ricarica presenti sul territorio. Iniziativa nata in collaborazione con Volkswagen che prevedeva la possibilità di usare la forma della ID.3 come icona.

Un navigatore sempre più ricco

Proprio la presenza delle colonnine di ricarica per auto elettrica rappresenta l'ultimo aggiornamento di Waze, che oltre a fornire informazioni in tempo reale sulle condizioni del traffico, con l'ultima "major release" permette ora anche di sapere il costo di una tratta autostradale, utilizzare comandi vocali avanzati, conoscere la posizione di punti di interesse con corsie "drive thru" e tanto altro.

Per utilizzare Waze, disponibile gratuitamente, basta collegarsi a Google Play o App Store. Successivamente ci si iscrive e si inizia ad utilizzare, con la possibilità di segnalare vari pericoli o rallentamenti lungo il percorso, così da aiutare gli altri automobilisti che potranno contare su tragitti ottimizzati in base al traffico.