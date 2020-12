Nel clima delle festività di fine anno, rese così particolari dall’emergenza Coronavirus, c’è ancora spazio per le offerte di dicembre, soprattutto quando, terminati gli incentivi statali (e in attesa dei nuovi), resiste l’Ecobonus della legge 30 dicembre 2018 sulle vetture a basse emissioni.

Tra queste, la Kia Ceed, in particolare nella versione Station Wagon, e con motorizzazione ibrida plug-in da 141 CV: una proposta che Kia rende interessante sia per gli sconti iniziali, fino a 9.000 euro, sia per il finanziamento Scelta Kia Special, sia per alcuni vantaggi tipici del marchio, come i 7 anni di garanzia e di manutenzione programmata.

Vediamo le cifre: i 37.250 euro della Kia Ceed SW 1.6 GDI PHEV High Tech DCT scendono a 28.250 euro con sconti della casa, Ecobonus e adesione al finanziamento, a fronte della permuta o rottamazione di una vettura intestata al cliente da almeno tre mesi.

All’anticipo di 10.800 euro seguono 35 rate mensili di 289 euro (TAN 5,96%, TAEG 7,38%), e una rata finale di 13.782,50 euro. Il finanziamento di esempio comprende anche un’assicurazione facoltativa “Kasko e Assistenza Pneumatici”, ma si possono includere altre assicurazioni su richiesta, a prezzo agevolato e a rate.

Vantaggi

Che ci siano incentivi o no, la combinazione tra il bonus statale eventualmente disponibile e gli sconti della casa producono sempre dei vantaggi di partenza. Se a questo si uniscono i servizi inclusi nella rateazione, e le garanzie e la manutenzione estese su tutta la gamma, la Ceed ibrida plug-in potrebbe essere una buona scelta. Anche perché a livello fiscale e territoriale, è l’unica tipologia di ibrido che potrebbe ancora godere di agevolazioni per diverso tempo.

Svantaggi

Il costo iniziale è piuttosto alto, e la spesa effettiva, al di là delle cifre dell’esempio, può aumentare con accessori in più e sommando gli oneri finanziari. Nell’attesa dei nuovi incentivi 2021, può venire il dubbio che si avranno presto offerte migliori, anche se non è detto. Per aderire a questa offerta, comunque, è sempre necessario un usato in permuta o da rottamare.

In sintesi

Modello (esempio) Kia CEED SW 1.6 GDI PHEV High Tech 141 CV DCT Promozione Scelta Kia Special Scadenza 31 dicembre 2020 Listino 37.250 euro Listino scontato 28.250 euro, 29.500 euro senza finanziamento Servizi aggiuntivi Compresa nella rata polizza assicurativa facoltativa nel pacchetto “Kasko e Assistenza Pneumatici Santander”; altre assicurazioni su richiesta. 7 anni di garanzia e di manutenzione programmata. Anticipo 10.800 euro Rate 35 da 289 euro TAN 5,96% TAEG 7,38% Maxi rata finale (VFG) 13.782,50 euro Limite chilometrico Non indicato Limitazioni e condizioni Sconto ed Ecobonus statale con rottamazione di una vettura di proprietà da almeno tre mesi.