C’è un modello italiano che è destinato a scomparire, almeno momentaneamente dai listini; però nelle promozioni di dicembre c’è anche lei, con un offerta allettante: stiamo parlando della Giulietta.

Come per altre vetture di Alfa Romeo, è in corso per tutto il mese una promozione che prevede un coupon per ottenere un forte sconto sul listino, e un sistema di rateazione simile a quello di Jeep, con la scelta di quando pagare la prima rata (1, 3 o 6 mesi).

Trattandosi di un modello di fine serie, l’offerta è abbastanza unica tra quelle mensili: in particolare per la Giulietta Sport 1.6 JTDM Model Year 2019 lo sconto arriva a 10.000 euro. Partendo così dal listino di 28.300 euro, la promozione unita al finanziamento garantisce un prezzo di partenza di 18.300 euro.

Poi, considerando il pagamento della prima rata a 30 giorni, non si versa anticipo, e l’importo relativamente basso può essere interamente rateizzato, con rate mensili di 289 euro, spese di incasso comprese (TAN 6,75%, TAEG 8,77%), per 84 mesi. Pagando tutto, al termine non c’è né un limite di chilometraggio, né una maxi rata finale.

C’è anche un esempio simile sulla Giulietta Sprint 1.6 JTDM 120 CV MY20, con listino uguale, anticipo zero, prime 24 rate mensili di 194,18 euro, e successive 72 rate mensili di 290,13 euro; il TAEG cala un po’ fino all’8,48%.

Vantaggi

E’ veramente difficile trovare un’auto non nata come low cost e che ha sempre fatto delle doti stradali il suo punto di forza, da acquistarsi totalmente con 10.000 euro di sconto, e quindi con il prezzo di un’auto di categoria inferiore. Poi c’è l’anticipo zero, e sono previste varie soluzioni di finanziamento, a rata fissa o con rate più basse nei primi due anni, sempre col la copertura totale dell’importo, quindi senza rata finale o limiti di chilometraggio.

Svantaggi

Qualche costo in più è da mettere in preventivo, anche se il vero problema è proprio l’acquisto di una fine serie, con un finanziamento che vincola per tanti anni, 7 nel primo esempio, 8 nel secondo. La vettura sarà sicuramente sostituita prima della fine del pagamento: è quindi un finanziamento per chi ama la Giulietta e vuole tenerla per lungo tempo.

In sintesi

Modello (esempio) Alfa Romeo Giulietta Sport 1.6 JTDM 120 CV MY19 Promozione Alfa Flex Rateale contributo Prezzo Scadenza 31 dicembre 2020 Listino 28.300 euro Listino scontato 18.300 euro, 20.300 euro senza finanziamento Servizi aggiuntivi Non indicati Anticipo Anticipo zero Rate 84 da 325 euro, prima rata a 30 giorni TAN 6,75% TAEG 8,77% Maxi rata finale (VFG) Non prevista Limite chilometrico Non previsto Limitazioni e condizioni Solo su vetture in pronta consegna, scaricando il coupon dal sito ufficiale

Modello (esempio) Alfa Romeo Giulietta Sprint 1.6 JTDM 120 CV MY20 Promozione MiniRata contributo Prezzo Scadenza 31 dicembre 2020 Listino 25.800 euro Listino scontato 18.300 euro, 20.300 euro senza finanziamento Servizi aggiuntivi Non indicati Anticipo Anticipo zero Rate 24 di 194,18 euro, 72 di 290,13 euro TAN 6,75% TAEG 8,48% Maxi rata finale (VFG) Non prevista Limite chilometrico Non previsto Limitazioni e condizioni Solo su vetture in pronta consegna, scaricando il coupon dal sito ufficiale