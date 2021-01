Quello che sta per proporre Fiat, ormai in procinto di ufficializzare il nuovo gruppo Stellantis, è simile a quanto proposto nel periodo del primo lockdown, ma mai in questa forma: “con Fiat un anno di relax”, e una Fiat Nuova 500 acquistata entro gennaio 2021 si inizia a pagare a gennaio 2022, dopo ben 12 mesi.

Come può avvenire questo, è presto detto. Intanto, si sommano due tipologie di incentivi: l’Ecobonus 2019 sulle auto elettriche pari a 6.000 euro con rottamazione, e la nuova legge di bilancio 2021 che prevede invece un contributo di 2.000 euro sulle auto elettriche, sempre con rottamazione, se unito a uno sconto della Casa di almeno 2.000 euro + IVA.

Il listino di una Fiat Nuova 500 Action, in versione zero emissioni, scende così da 26.150 a 15.710 euro. L’anticipo, non a caso, è di 500 euro, mentre il finanziamento dura 84 mesi, con prima rata a 360 giorni: quindi le rate sono in tutto 73 di 277 euro (TAN 5,95%, TAEG 7,63%), comprese le spese di incasso di 3,50 euro a rata.

Vantaggi

Se queste sono le premesse, si preannuncia un 2021 carico di offerte speciali: raramente si sono uniti in passato uno sconto di 10.440 euro, un anticipo simbolico di 500 euro, un anno di pausa, e poi rate inferiori a 280 euro a copertura totale dell’importo.

Il tutto su una vettura elettrica recentissima e popolare come la Fiat 500, da poco ridisegnata ed elettrificata, con tutti i vantaggi fiscali e territoriali legati a questo tipo di motorizzazione.

L’importo della rata comprende anche spese come servizio marchiatura, polizza pneumatici, spese istruttoria, bolli e le citate spese di incasso.

Svantaggi

Per aderire all’offerta con questi importi massimi, sulla base degli incentivi in vigore fino ad esaurimento fondi, è necessaria la rottamazione.

Di solito la tendenza, sul nuovo in generale e sulle elettriche in particolare, è una mini rata di un anno per poi decidere se l’auto fa per noi; qui invece c’è un vincolo di ben 7 anni (di cui il primo senza rate), per il possesso finale della vettura.

Per affrontare un finanziamento simile su una tecnologia in continuo divenire come l’elettrico, ci vogliono per lo meno le idee molto chiare.

In sintesi