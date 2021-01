Molte le offerte di gennaio dedicate alle vetture ibride, che grazie agli incentivi statali e quelli delle case, possono essere acquistate con interessanti agevolazioni: per Renault, ad esempio, c’è la Clio Hybrid E-Tech, che è una moderna e recente full-hybrid da 140 CV.

Con l’iniziativa Renault Easy, in aggiunta alle disposizioni dell’ultima legge di bilancio, il listino iniziale scende di quasi 5.500 euro, per arrivare a 16.500 euro, esclusi IPT e contributo PFU. Le rate sono quindi 36 da 118,52 euro (TAN 5,25%, TAEG 6,87%), e la maxi rata finale ammonta a 10.755,50 euro, per un totale di 30.000 km e 0,10 euro per ogni chilometro in più.

Questa offerta ha un ulteriore vantaggio: sono compresi nella rata anche alcuni servizi, come finanziamento protetto e un pack service con tre anni di furto e incendio, un anno di driver insurance ed estensione di garanzia per tre anni o 60.000 chilometri.

Vantaggi

Con gli attuali incentivi, la Clio è una scelta interessante: modello molto diffuso in tutta Europa, è una “vera” ibrida, e l’allestimento Zen è quello base con questo motore, ma è l’intermedio nella gamma completa.

Lodevoli lo sconto iniziale e la rata molto bassa, con tutte le agevolazioni che l’ibrido comporta anche a livello fiscale; positivo anche il fatto di comprendere nella rata servizi assicurativi, tra cui il finanziamento protetto, utilissimo in tempi di emergenza.

Svantaggi

Attenzione a oneri finanziari e costi in più legati ad accessori e versioni proposte; lo sconto, inoltre, è vincolato alla rottamazione.

Il chilometraggio massimo di 10.000 km annui, quando l’estensione di garanzia è a 60.000 km, può essere basso per chi copre lunghe distanze o viaggia molto, anche per lavoro.

In sintesi