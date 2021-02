Orario Talk Ospiti Di cosa si parla?

09:00 - 10:00 L’auto elettrica può far ripartire l’Italia? Alessandro Lago (Moderatore - Direttore Responsabile Motor1.com )

Fabio De Rossi (Vicedirettore Motor1.com)

Michele Crisci (presidente UNRAE)

Dino Marcozzi (Segretario Generale MOTUS-E)

Gianmarco Giorda (Direttore ANFIA)

Corrado Passera (Fondatore & CEO illimity) Dopo la pandemia, il Recovery Fund può innescare una serie di meccanismi virtuosi per tutta l’industria nazionale. Il requisito base per gli investimenti? La sostenibilità. Attraverso la mobilità elettrica, possono schiudersi importanti possibilità per il rilancio del Paese.

10:15 - 10:45 Perché l’auto a batteria è una partita mondiale Federico Ferrazza (Moderatore - Direttore Wired Italia)

Fabrizio Maronta (Responsabile Relazioni Internazionali Limes Italia)

Massimo Nordio (Amministratore Delegato Volkswagen Group Italia) Il primato europeo nella lotta al riscaldamento globale passa da una scelta molto precisa per la mobilità: deve diventare a zero emissioni in tempi strettissimi. La poderosa espansione dell’auto elettrica però porta con sé anche importanti sfide geopolitiche.

11:00 - 11:30 Batterie made in Italy, si può fare! Federico Gasparini (Moderatore - Coordinatore Editoriale InsideEvs.it)

Marco Civitillo (Investor Relator Seri Industrial)

Marco Righi (Founder e CEO Flash Battery) Dopo aver lasciato per decenni la produzione tech in mano all’Asia, a Bruxelles è sopraggiunta la consapevolezza di dover recuperare nel più breve tempo possibile il terreno perduto. La Commissione Ue ha messo in campo l’artiglieria pesante e i primi frutti dell’alleanza cominciano finalmente a vedersi anche in Italia.

11:45 - 12:30 Il bello dell’auto elettrica è anche il lusso Fabio De Rossi (Moderatore - Vicedirettore Motor1.com)

Massimiliano Di Silvestre (Presidente e AD BMW Italia)

Daniele Maver (Presidente e AD Jaguar Land Rover Italia)

Radek Jelinek (CEO e Presidente di Mercedes-Benz Italia)

Michael Vernon Robinson (CEO and Design Director ED Design) L’auto elettrica sta diventando anche uno status symbol. Quello che è accaduto a Hollywood sin dall’inizio degli anni 2000 fa scuola, con molte star che hanno cominciato a lasciare in garage i benzina a favore di auto ibride ed elettriche. Per chi cerca un’auto premium ormai la sostenibilità è un requisito sempre più importante, ma lo stile non può certo essere un optional.

12:45 - 13:15 La rivoluzione (industriale) delle piattaforme per le auto a batteria Federico Gasparini (Moderatore - Coordinatore Editoriale InsideEvs.it)

Ludovico Campana (Co-Founder of TUC.Technology)

Andrea Crespi (Managing Director Hyundai Italia) Al di là delle batterie, sotto la scocca le auto elettriche nascondono un’altra piccola grande rivoluzione industriale, con piattaforme e tecnologie che hanno richiesto ai costruttori di ripensare da zero lo sviluppo di un veicolo. Una sfida straordinaria da condurre in tempi brevissimi.

13:30 - 14:00 L’ultimo miglio elettrico: come cambia il trasporto in città Marco Scafati (Moderatore - Responsabile Sezione Motori Il Fatto Quotidiano)

Fabio Di Giuseppe (Brand Manager Volkswagen Veicoli Commerciali)

Cristophe Poitrineau (Direttore Supply Chain Carrefour Italia)

Nazzarena Franco (Amministratore Delegato DHL Italia) Tra i riflessi a lungo termine della pandemia c’è sicuramente l’ulteriore accelerazione dell’e-commerce. Un trend che costringerà a ripensare la logistica all’interno delle città, per un “ultimo miglio” delle merci che dovrà necessariamente essere sempre più green.

14:15 - 14:45 Quando arrivano le colonnine in Italia (?) Romina Maurizi (Moderatore - Direttrice responsabile Quotidiano Energia)

Federico Caleno (Head of E-Mobility Italy Enel X)

Daniele Invernizzi (Presidente eV-Now)

Giuseppe Chiazzese (Onorevole) L’infrastruttura di ricarica in Italia sta crescendo, anche a ritmi piuttosto sostenuti. Ma dietro a un incremento delle colonnine che negli ultimi 15 mesi ha superato l’80% si annidano una serie di criticità tecniche e normative che rallentano lo sviluppo della rete: dai ritardi sulle autostrade alle vischiosità regolatorie.

15:00 - 15:30 L’auto elettrica tra economia circolare e riciclo Roberto Sposini (Moderatore - Editor e Responsabile del Coordinamento Editoriale Settore Mobilità LifeGate)

Luigi De Rocchi (R&D Manager COBAT)

Simone Mattogno (Direttore Generale Honda Auto Italia)

Gabriella Favuzza (Pubblic Affairs & Electric Vehicles Brand Manager Renault Italia) La ratio dell’elettrificazione? La sostenibilità, ovviamente. E in un mondo sempre più votato all’economia circolare, per essere davvero green non basta montare su un’auto un motore elettrico e una batteria, bisogna ragionare anche sui possibili usi alternativi del “prodotto” e sul suo fine vita. O meglio, su quella che potrà essere la sua seconda vita. Tutto questo prende il nome di ecodesign.

15:45 - 16:15 L’auto elettrica non è per tutti, ma può essere per molti Lorenzo Curatti (Moderatore - Giornalista Motor1.com)

Umberto Palermo (Founder UP Design)

Alberto Viano (Amministratore Delegato LeasePlan Italia)

Roberto Pietrantonio (Managing Director Mazda Motor Italia) I prezzi delle auto elettriche stanno scendendo rapidamente, è vero, e con gli incentivi finiscono già in qualche caso per essere concorrenziali rispetto alle controparti endotermiche. Se però è presto per parlare dell’elettrico “per tutti”, quello che si comincia a vedere è un elettrico “per molti”.

16:30 - 17:00 Perché il SUV del futuro è elettrificato Marco Scafati (Moderatore - Responsabile Sezione Motori Il Fatto Quotidiano)

Massimo Nalli (Presidente e AD Suzuki Italia)

Marco Pigozzi (Business Center Italy Brand Manager Jeep Italia) Il mondo dell’auto è al centro di due megatrend: da un lato l’elettrificazione, dall’altro il boom dei SUV. Cosa succede mescolando questi due fenomeni?

17:15 - 17:45 Quanto può migliorare il motore elettrico Fabio Orecchini (Moderatore - Professore Universitario www.fabioorecchini.it)

Davide De Silvio (e-Powertrain & Director of Network Development FPT Industrial)

Giulio Lancellotti (Sales Manager Connectivity and IoT Solutions Bosch)

Giovanni Gaviani (e-Powertrain Business Development Manager TEXA) Sono passati quasi 170 anni da quando Eugenio Barsanti e Felice Matteucci hanno inventato il motore a scoppio. Anche il motore elettrico ha una storia lunghissima, con le prime applicazioni sulle auto negli anni ’30 dell’800, ma il suo sviluppo è rimasto quasi congelato per decenni. E adesso che è tornato d’attualità? Cosa possiamo aspettarci?