La Giulia continua anche in febbraio ad essere oggetto di promozioni interessanti, di solito sensibilmente diverse rispetto a quelle di altre Case. Per esempio, nel sito Alfa Romeo vengono fornite indicazioni sui costi di un finanziamento FCA Bank per una Giulia 2.2 Turbo Diesel 190 CV, in allestimento Sprint, con anticipo zero e prima rata dopo sei mesi.

Il listino iniziale è di 50.500 euro, che scende a 39.900 euro; dopo 180 giorni si pagano 31 rate di 892,07 euro (TAN 3,99%, TAEG 7,92%), comprendenti anche i 3.50 euro di incasso SEPA; al termine, il valore futuro garantito è di 19.799,62, che come di consueto si paga, anche a rate, solo se non si vuole restituire l’auto.

Il totale del chilometraggio previsto è di 70.000 km, con 0,05 euro per ogni chilometro percorso in più. Nell’importo è compresa anche una polizza assicurativa furto e incendio per tutta la durata del finanziamento, che in questo esempio è calcolata sulla città di Bologna.

Vantaggi

Difficile trovare su una vettura della categoria della Giulia un’offerta che, senza contributi statali, prevede 10.600 euro di sconto iniziale, nessun anticipo e rate a partire da sei mesi dopo l’acquisto.

In più, l’assicurazione furto e incendio è compresa nella rata. Una proposta che può fare la differenza in caso di dubbio nella scelta di un'auto dello stesso segmento.

Svantaggi

Nonostante il costo zero per i primi sei mesi, la Giulia è comunque una segmento D con un 2.2 turbodiesel da 190 CV, che ha quindi dei costi di gestione di un certo livello; se a questo si aggiungono i circa 900 euro di rate mensili per due anni e mezzo, bisogna fare bene i conti.

In sintesi

Modello (esempio) Alfa Romeo Giulia 2.2 Turbo Diesel Promozione Finanziamento FCA Bank Scadenza 28 febbraio 2021 Listino 50.500 euro Listino scontato 39.900 euro Servizi aggiuntivi Polizza furto e incendio inclusa nella rata Anticipo Anticipo zero Rate 31 da 892,07 euro, prima rata dopo 180 giorni TAN 3,99% TAEG 7,92% Maxi rata finale (VFG) 19.799,62 euro Limite chilometrico 70.000 km, 0,05 euro per ogni km in più Limitazioni e condizioni Su vetture in pronta consegna; non prevista la rottamazione