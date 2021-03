Oggi sono state annunciate le Safety Car ufficiali della stagione 2021 del Campionato di Formula1. Esatto, "le" Safety Car, perché quest'anno in pista si alterneranno ben due auto, un'Aston Martin Vantage (qui le foto) e una Mercedes-AMG GT.

Non è un caso che le auto scelte siano proprio queste due supercar dato che, sotto il cofano, condividono gran parte della tecnologia essendo Mercedes il fornitore del propulsore V8 biturbo montato da Aston Martin. Insieme a queste ci saranno anche una DBX e una C 63S Station Wagon che saranno le Medical Car ufficiali.

È una GT R da 585 CV

È dal 1996 che le Safety Car ufficiali sono Mercedes-AMG per cui non stupisce più di tanto che il contratto sia stato prolungato. Per la prima volta, però, le frecce d'argento non saranno grigie, ma rosse, riprendendo i colori del partner commerciale CrowdStrike. Al volante ci sarà sempre il pilota Bernd Mayländer, ambasciatore e istruttore AMG, che, per la prima volta, guiderà alternativamente due diverse auto.

Come Safety Car, è stata scelta una delle AMG GT più potenti, la GT R con il V8 biturbo da 4.0 litri da 585 CV, aerodinamica attiva, impianto frenante racing e freni carboceramici. Le prestazioni sono eccezionali, con una velocità massima di 318 km/h e un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,6 secondi.

Una super wagon come Medical Car

L'importantissimo ruolo di Medical Car, invece, sarà ricoperto dalla super station wagon Mercedes-AMG C 63S Station Wagon guidata dal sudafricano Alan van der Merwe. Da regolamento, seguirà le Formula1 lungo tutto il giro di partenza, una delle fasi più critiche della gara dato che le auto sono ravvicinate.

Per raggiungere eventuali incidenti nel minor tempo possibile, sotto il cofano ci sono 510 CV e l'impianto frenante è carboceramico. Dentro ci sono quattro sedili singoli da corsa con cinture a quattro punti per assicurare il conducente e i medici a bordo.

All'interno, entrambe le auto montano due schermi attraverso cui vedere in live la gara attraverso le telecamere e la posizione in pista delle singole macchine in gara. Sul tetto montano una barra luminosa agganciata ad un supporto in fibra di carbonio e il lampeggiante.